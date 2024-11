Gilardino, critica alla società e urlo Genoa: "Siamo soli contro tutti"

GENOVA - «Tante cose non sono così scontate, con l’emergenza infortunati e situazioni societarie. Ho cercato di isolare la squadra da tutte questo e continuerò a farlo perché noi quest’anno siamo chiamati a fare una grande stagione e una grande impresa per come è stato l’inizio e per come si evolve tutto quello che c’è al di fuori. Bisogna dare atto a questi ragazzi di quanto stanno facendo, li difenderò fino alla morte. So di essere solo assieme a loro. Andiamo a battagliare fino alla fine». È più di un sasso in uno stagno quello lanciato da Alberto Gilardino dopo la vittoria sul Parma. Il tecnico del Genoa ha atteso il ritorno al successo, nonostante gli assenti, per togliersi qualche sassolino.

Tanti infortuni, nessun alibi

Non ha mai voluto alibi anche se ne avrebbe avuto tutti i motivi tra la crisi che ha colpito il club e i giocatori fuori per infortunio per settimane (Gollini, De Winter, Bani, Malinovskyi, Ekuban, Vitinha, Norton-Cuffy, Ankeye e Messias). La prestazione del Tardini ha mostrato ancora una volta il grande lavoro fatto dal tecnico, che ha amalgamato una rosa con giovani come Ekhator (2006), Ahanor (2008) e Matturro (2004) e giocatori d'esperienza, da Badelj a Balotelli. «In questi tre punti ho visto una squadra»: in una frase c'è tutto il Gilardino pensiero che prima di parlare di tattiche ai suoi giocatori ha inculcato il Dna da Genoa. Lo ha fatto sin da quel primo giorno del dicembre di due anni fa, quando subentrò a Blessin e riportò poi i rossoblù in Serie A. E anche nella passata stagione, con il Genoa miglior neopromossa tra i cinque principali campionati europei. Soprattutto non si è fatto travolgere dai problemi societari quando con la crisi dei 777 e il subentro di A-Cap quale creditore si è spezzata la magia. L'ambiente però non ha mai mollato tecnico e gruppo. «Devo pensare al campo e a proteggere la mia squadra. Ma devo pensare esclusivamente a quello. C’è bisogno di voler bene a questi ragazzi, però soprattutto di voler bene al Genoa e a questo tifosi che danno veramente tutto. Dopo la partita con la Fiorentina i tifosi ci hanno applaudito, amano squadra e colori. Se vedono che lottiamo e che i ragazzi danno tutto, sono convinto che saranno sempre dalla nostra parte. Questo mio discorso deve andare a 360 gradi. Anche al di fuori, per il bene della squadra».

Gilardino, messaggio preciso

Un messaggio preciso a una dirigenza in difficoltà. Il presidente Zangrillo non ha mai nascosto di essere di fatto un presidente senza potere decisionale e senza portafoglio, l’ad Blazquez deve fare i salti mortali per far quadrare i conti dopo che i rubinetti sono stati chiusi e Ottolini è alle prese con lo scouting dei rinforzi per gennaio. A metterci la faccia però è sempre e solo Gilardino, che non si è mai tirato indietro e che chiede più vicinanza alla dirigenza perché sa che questo gruppo, nonostante tutto, può ancora risollevarsi.