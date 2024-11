Gilardino su Balotelli verso Genoa-Como: “Ha bisogno di…”

Genoa-Como, la conferenza di Gilardino

"Balotelli sta continuando il suo percorso di lavoro e oggi, dopo la preparazione alla partita, si è fermato a fare qualcosa in più. Ha bisogno di mettere benzina nel suo corpo, ma è contento e ha voglia. Non bisogna né mettergli pressione né dargliene ma accompagnarlo in questa esperienza cercando di rendergli tutto il più facile possibile" - ha spiegato Gilardino in conferenza stampa. Sull'incontro con il patron Zangrillo: "Oggi è venuto a trovarci. Ha fatto un bellissimo discorso alla squadra, a noi e allo staff tecnico. Un discorso emozionante, parole da presidente e persona molto intelligente, che fanno pensare e riflettere. Ha parlato di emozioni, passione e sacrificio. E’ il DNA di questa squadra. Penso sia questo e che dobbiamo mantenere nel tempo". Sui prossimi avversari: "Il Como mantiene in ogni partita un grande possesso palla, ha giocato una grande partita contro il Napoli. Giocatori come Strefezza e Paz sono forti nell'uno contro uno". Su Pinamonti: "Lui è un giocatore forte, che in questo momento sta crescendo a livello di condizione e consapevolezza. Indipendentemente dai gol fatti finora, lavora per la squadra e si sacrifica. Si sta dimostrando molto importante nell'economia della squadra".