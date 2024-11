Undertaker in maglia Genoa, il Cagliari lo sfida e il Pescara...: ma che succede!

"The Dark side of Genoa". La società aveva presentato così la terza maglia, ovviamente tutta di colore nero. Ma a renderla ancor più "Dark" ci ha voluto mettere pure il tocco di The Undertaker. Per chi non lo conoscesse un famosissimo wrestler, detto anche "Deadman" perché il suo personaggio ha sempre avuto l'identità di un gotico signore delle tenebre. Celebre per la sua entrata, spesso accompagnata da un rintoccare delle campane a ritmo di canzoni heavy metal. La maglia è stata spedita proprio a Mark William Calaway, che l'ha indossata e posato con la nuova divisa. 'Galeotto fu quel like' perché proprio dal mi piace di The Undertaker sui profili social del Genoa è nato il tutto.

Genoa, The Undertaker e la sfida al Cagliari Il Genoa ha pubblicato proprio in giornata diverse immagini con la terza maglia addosso a The Undertaker e la scritta "è più nera". Due sport tanto diversi, ma che si uniscono per dare forza alla scelta del club di utilizzare quel colore (in parte inusuale). A seguire un'altra immagine con la mossa del 'tagliagola' del wrestler, suo segno distintivo sul ring per annunciare la "Tombstone Piledriver" una delle sue mosse finali più conosciute.

A rendere tutto ancor più interessante e particolare, però, ci ha pensato il Cagliari, prossimo avversario al Ferraris della squadra ligure. Il motivo? La risposta è stata geniale. Il 24 novembre, al rientro dalla sosta, le due squadre si affronteranno per la 13esima giornata della Serie A ed è per questo motivo che il club sardo ha pubblicato sui social la sua mascotte, Pully, al cinema mentre osserva The Undertaker nel maxischermo con la terza maglia del Genoa. E la scritta: "Scegli il tuo combattente... Siamo pronti alla sfida". Ma non è finita qui perché a corredo è arrivata anche la risposta del Pescara, con il suo Delfino interessato in platea a seguire l'incontro.

