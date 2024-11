Vieira al Genoa, Gilardino esonerato: l'ultima volta con Balotelli un disastro

Genoa, Balotelli ritrova Vieira: il precedente disastroso

Il cambio in panchina non avrà reso particolarmente felice Balotelli. Gilardino era infatti stato tra i più attivi per convincere il Genoa a dare un'altra possibilità a Super Mario, mentre i precedenti con Patrick Vieira sono tutt'altro che positivi. I due erano stati compagni di squadra nell'Inter e nel Manchester City ed avevano lavorato insieme nella stagione 2018-19 al Nizza, conclusa con l'addio di Balotelli già a gennaio per dei problemi proprio con l'allenatore. Vieira aveva raccontato così quel periodo nel corso di un'intervista al Daily Mail nel 2020: "La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio. Al Nizza volevo costruire una certa filosofia, basata sulla compattezza e l'etica del lavoro. E' stato davvero complicato per me lavorare con un giocatore come lui. La situazione era diventata ingestibile per entrambi, per questo abbiamo deciso di separarci".