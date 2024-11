Vieira è il nuovo allenatore del Genoa, l’annuncio ufficiale: “Benvenuto mister!"

GENOA - Ora è ufficiale: Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Genoa. L'ex centrocampista, tra le altre, di Arsenal, Juventus e Inter, prende il posto di Alberto Gilardino sulla panchina del Grifone. L'ex attaccante, che aveva riportato i rossoblù in Serie A nel 2023, paga a caro prezzo un avvio di stagione piuttosto deludente: i liguri sono infatti quartultimi in classifica con appena 10 punti in 12 partite, frutto di due vittorie, quattro pareggi e ben sei sconfitte, esattamente il 50%. Nel bilancio pesa anche l'eliminazione in Coppa Italia, arrivata al secondo turno ai calci di rigore nel derby contro la Sampdoria.