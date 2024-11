Vieira, chances Balotelli e Messias: "Mario importante, e chi salta l'uomo..."

Dopo il pareggio all'esordio contro il Cagliari al Ferraris (2-2) - gara che ha visto andare a segno il centrocampista bianconero in prestito al Genoa Miretti - Patrick Vieira è atteso a Udine nell'incontro valido per la 14ª giornata di campionato: gara in programma domenica 1 dicembre alle ore 12.30. I grifoni si presenteranno all'appuntamento con 11 punti in classifica, a una sola lunghezza dalla zona retrocessione. L'ex centrocampista di Juve e Inter è stato così chiamato a Genova per sostituire l'esonerato Gilardino e accettare la missione di risollevare le sorti della stagione. Venerdì 29, il tecnico è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione alla trasferta di Udine. Il calendario prevede poi la sfida con il Torino e gli impegni contro Milan e Napoli.

Vieira: "Sappiamo dare fastidio"

"È stata una settimana in cui abbiamo lavorato veramente bene. Ho visto il gruppo molto concentrato. Mi piace la competizione tra i giocatori in allenamento perché porta le seduta ad altissimo livello. La cosa che ho chiesto ai giocatori è di mettermi in difficoltà quando dovrò scegliere i titolari. Questo è il loro lavoro, poi decido io. Ma credo che comunque avere tanti recuperi sia un bene per tutti e chi vuole giocare deve fare una settimana ottima. Sono ancora dispiaciuto per il pareggio con il Cagliari, perché i giocatori hanno fatto una partita per vincere e l'avremmo meritato. Troveremo un'Udinese molto fisica e ben organizzata e noi dobbiamo essere attenti ai dettagli di questa partita. Sono una formazione molto pericolosa e aggressiva, sono alti e si fanno valere in area per questo noi dovremo stare attenti a non fare fallo in certe posizioni. Ma la nostra qualità potrebbe dare loro fastidio". Vieira ha poi fatto il punto sulle condizioni dei giocatori e i possibili 11 titolari, tra cui Mario Balotelli e Fabio Miretti.