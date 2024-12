Miretti, Vieira e la nuova vita Genoa: cambio ruolo e fischi diventati applausi

GENOVA - Quattro punti in due gare e zona calda sempre più lontano. Funziona la cura Vieira in casa Genoa con i rossoblù che dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari, un 2-2 figlio anche di due rigori concessi agli avversari, hanno espugnato lo stadio di Udine con un 2-0 conquistato grazie anche alla superiorità numerica, ma mai in discussione. Superiorità numerica nata dall'espulsione di Touré che non è stata un caso. Il difensore bianconero ha faticato, infatti, a fermare Alessandro Zanoli che, con l'arrivo del tecnico francese, è stato trasformato da terzino a esterno d'attacco così come accaduto per Fabio Miretti passato al ruolo di esterno offensivo . Due mosse viste contro il Cagliari e ripetute contro l'Udinese quelle di Vieira che si sono dimostrate vincenti. Nel primo caso, proprio Miretti andò a segno per il 2-1, nel secondo Zanoli ha causato oltre all'espulsione di Touré anche l'autogol di Giannetti , dopo una cavalcata sulla fascia che ha lasciato indietro gli avversari sino al tiro cross poi deviato nella propria porta dal difensore di casa. Cavalcata immortalata in un video omaggio dallo stesso club rossoblù sui propri canali social.

La cura Vieira

Il 4-3-3 disegnato dal neo allenatore sta dando frutti importanti e proprio grazie a due giocatori che, fino ad ora, avevano alternato prestazioni in chiaroscuro. Nel caso di Zanoli pesava la mancata continuità della scorsa stagione, mentre quest'anno sia con Gilardino ma soprattutto con Vieira che lo ha avanzato, per ben 7 volte è già partito titolare in 12 occasioni subentrando in altre 5. Rispetto a Gilardino, però, che lo utilizzava sia come terzino sia come esterno di centrocampo, Vieira lo ha liberato da compiti difensivi permettendogli di scatenare la sua corsa e il suo scatto impressionante. Contro il Cagliari, infatti, ha superato nello scatto i 37km/h, un dato che fa comprendere come i difensori avversari fatichino a contenerlo e questo è fondamentale nel nuovo tridente di Vieira con Pinamonti punta centrale. Ma non solo Zanoli è tra i protagonisti di questo momento positivo dei rossoblù arrivati, in totale, a quattro risultati utili consecutivi tra quelli conquistati da Gilardino e quelli di Vieira.