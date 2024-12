Vieira, elogi a Miretti e l'omaggio ai maestri Juve: "Ho imparato da loro"

Vieira e i maestri Juve: "Ho imparato tanto da Lippi e Capello"

Vieira ha quindi parlato dell'influenza che hanno avuto i suoi ex allenatori come Wenger, Lippi e Capello: "Non ho la pretesa di essere come loro, sono tutti grandissimi allenatori. Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da tecnici importantissimi, ho imparato tanto da loro ma è importante anche capire chi sono come persona e come la squadra giochi. Devo essere vero, non posso copiare o pensare di essere uno di loro perché sono di un altro livello. Quando vedi questi grandi allenatori hanno tutti una filosofia diversa di gioco, ma alla fine hanno vinto tutti. Per me come allenatore è importante mettere il giocatore nelle condizioni migliori per esprimersi".