Genoa, i destini sono in gioco il 14

Oggi il Torino al Ferraris, ma la partita più importante in casa Genoa si giocherà sabato 14 dicembre: questa infatti la data in cui è stata convocata l'assemblea degli azionisti e gli ordini del giorno sono in grado di cambiare il futuro del club, alle prese con i gravi problemi finanziari della precedente controllante, la holding di Miami 777 Partners, e le cause e ulteriori problemi anche di A-Cap, la società creditrice di 777 che a sua volta si è trovata recentemente in difficoltà. Ma andiamo con ordine. Il colosso americano delle assicurazioni con sede nello Utah da qualche mese ha preso in gestione le attività di 777 in quanto creditrice per 2 miliardi di dollari: allo stesso tempo una terza società, Leadnhall vanta crediti verso i 777 per altri 600 milioni e si è rivolta al tribunale di New York accusando A-Cap di essere di fatto... “d’accordo” con i 777. Una situazione intricata che ha colpito anche i club di proprietà della holding di Miami. Nelle ultime settimane però la situazione finanziaria di A-Cap (12 miliardi di dollari di asset) si è indebolita con le autorità di regolamentazione dello Utah che hanno bloccato 3 società di assicurazioni (Sentinel Security Life, Haymarket Insurance e Jazz Reinsurance ) delle 5 di proprietà di A-Cap.