Vieira: "Balotelli ha bisogno di tempo. Miretti? Vuole giocare..."

Vieira ha visto molto bene Miretti e Zanoli, che secondo il tecnico sono in costante crescita: "Sono contento di quello che fanno Miretti e Zanoli. Anche se Miretti vuole giocare più centrale e Zanoli giocare un po' più basso ma, quando vedo come si comportano in campo, è la cosa più importante per la squadra".

Sul momento di Mario Balotelli: "Come gli altri giocatori, come Vitinha, ha bisogno di giocare. Oggi è sceso in campo 20 minuti e poteva fare gol. Sta lavorando bene, possono aiutare di più la squadra. Deve continuare a lavorare ma, come Vitinha, ci vuole ancora tempo". Stesso discorso su Vitinha e Messias: "Sono giocatori importantissimi per noi. Non sono ancora pronti a dare questo alla squadra ma stanno lavorando bene e ci vuole ancora tempo. Messias ha avuto una ricaduta".

L'allenatore ha parole al miele per Norton-Cuffy: "Se faccio giocare Norton-Cuffy mi chiedete perché non gioca un altro (ride ndr). I giocatori mi stanno mandando messaggi che vogliono giocare e così si consolida una squadra. Ho chiesto ai giocatori di mettermi in difficoltà per fare queste scelte. Norton-Cuffy mi piace tanto".