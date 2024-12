Genoa, arriva l'ok all’aumento di capitale di 40 milioni: tutti i dettagli

Ieri l'attesa assemblea degli azionisti, oggi la sfida al Diavolo rossonero. Due giorni intensi per il Grifone che ha visto approvare il bilancio al 30 giugno 2024 con una perdita ridotta a 38,8 milioni ma soprattutto con un Mol (margine operativo lordo) definito «confortante» dal direttore finanziario Vincis . Approvata anche la richiesta di aumento di capitale di 40 milioni ma non è stato comunicato chi la sottoscriverà entro il termine previsto del 15 gennaio prossimo con il ceo Blazquez che ha sottolineato anche l'ipotesi che possa farlo l'attuale azionista di maggioranza, azionista che non risponde più al nome 777 Partners ma ad A-Cap subentrata nella gestione del club dopo i problemi finanziari della holding di Miami . Holding che aveva tre elementi nel Cda, Pasko, Wander e Weiss, che sono stati revocati e dunque di fatto si chiude la gestione 777 Partners.

Vieira cerca il colpo a San Siro

Dall'assemblea è emerso poi che il cda attuale prevede quattro componenti: il presidente Zangrillo, il ceo Blazquez, il dg Ricciardella e il manager Giudice che era stato cooptato già nello scorso luglio dopo l'uscita di Nicolas Maya, altro elemento in capo ai 777. Tra le pieghe del bilancio spiccano alcune minusvalenze, come per Yeboah ma soprattutto quella legata a Portanova, ma anche plusvalenze da Dragusin a quelle riguardanti Martinez e Retegui. Oggi, invece, spazio al campo con Vieira che cerca il colpo a San Siro affidandosi a quello che appare ormai come l’undici di base con il rientro di Vasquez dalla squalifica in difesa, Matturro tornerà in panchina, e Pinamonti punta centrale supportato da Zanoli e Miretti. A sostenere il Grifone quasi duemila genoani che sognano il grande colpo da parte di un gruppo che, fino ad ora, ha vinto solo in trasferta.