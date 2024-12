Vieira, dopo il Milan avviso a Conte: "Ora è tempo di farlo in casa"© .

La sfida col Napoli

"6 punti in 4 partite? Abbiamo avuto anche momenti difficili, ma è stata importante l'unità della squadra. Tutti si sono sacrificati per la squadra, così andiamo avanti e sono molto felice per aver fatto una partita di squadra e per aver preso un punto. Perché rendiamo meglio fuori casa? Si vede che giochiamo fuori casa con più tranquillità, ma è importante per noi vincere in casa. Abbiamo una partita importante in casa col Napoli, stiamo bene e siamo cresciuti. Giochiamo con personalità, come abbiamo fatto nel secondo tempo. Vogliamo creare di più, ma siamo vicini a vincere anche in casa", ha concluso Patrick Vieira.