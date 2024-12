Genoa, Vieira elogia Miretti e sfida Conte: "C'è un fattore da sfruttare"

È iniziata una nuova era in casa Genoa. Il club rossoblù da poche ore ha un nuovo socio di maggioranza, Dan Sucu. Una novità positiva e che dà ancora più stabilità: questo il messaggio lanciato in conferenza stampa da Patrick Vieira. Il tecnico dei grifoni, a due giorni dalla sfida con il Napoli, ha toccato diversi argomenti oltre quello societario. Dalla sfida ad Antonio Conte passando per l'attacco e la situazione di Mario Balotelli.

Genoa, Sucu e il Napoli: parla Vieira Così Vieira sul nuovo azionista di maggioranza: "Lo abbiamo incontrato e credo che quella di ieri sia stata una giornata importante per la società. Il suo arrivo porterà stabilità e questo è molto positivo per tutti i tifosi del Genoa e per tutti quelli che lavorano per la società. Ho avuto la conferma che Blazquez (il CEO) e Ottolini (direttore sportivo) rimarranno, e penso che la stabilità sia una cosa importante per la società. Anche i giocatori hanno preso bene la novità". Sucu non sarà però presente a Marassi in occasione della delicata sfida col Napoli di Conte. Vieira ha il compito di sfatare il tabù casalingo, fino ad ora solo pareggi e sconfitte. Di fronte, però, un avversario duro: "Giocheremo contro una squadra che sta cercando di vincere il campionato mentre il nostro obiettivo è quello di rimanere in serie A. Hanno un allenatore e giocatori che giocano per vincere e ci aspetta una partita difficile, ma abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e siamo pronti per questa sfida anche grazie ai nostri tifosi e all'ambiente che possono creare".

Il pari col Milan e l'elogio a Miretti. Balotelli... Se è vero che la difesa è stata sistemata, con tre gare di fila senza subire gol (l'ultima quella col Milan finita 0-0), ora è l'attacco a latitare: "Intanto sono molto felice della partita fatta con il Milan. Noi poco coraggiosi? Non sono d'accordo, vanno considerate le qualità dell'avversario. Il nostro obiettivo è fare sempre un passo in avanti e credo che ci siamo riusciti anche perché ora giochiamo con più fiducia. In attacco dobbiamo e possiamo fare meglio, ma fare gol è la cosa più difficile nel calcio". Il tecnico ha recuperato Ekuban in avanti, ma "Non dimentichiamo che abbiamo tanti giocatori offensivi che sono stati infortunati a lungo e ora stanno ritornando piano piano ma non stanno ancora bene fisicamente. Stiamo giocando con un terzino destro esterno d'attacco e con Miretti che è più un centrocampista. Sono felice e contentissimo di come si stanno adattando perché stanno dando il massimo anche fuori posizione e questo mi piace tantissimo". A proposito di attacco, e Mario Balotelli? "Ha avuto un po' di febbre, non si era allenato ma negli ultimi due giorni ha lavorato e sarà a disposizione".

