Vieira non ci sta: "Napoli, il Genoa meritava il pareggio. Balotelli..."

GENOA - Dopo 4 pareggi ed una vittoria nelle ultime 5 partite si ferma il Genoa di Patrick Vieira sconfitto in casa dal Napoli per 2-1. Le parole dell'allenatore del Grifone nel post-partita ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Credo che siamo andati un po' più alti, un po' più aggressivi. Mi è dispiaciuto che non siamo riusciti a fare questo gol, perché meritavamo il pareggio. Una cosa che ho detto a fine partita ai giocatori è che continuando a giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo si vince di più di quanto si perde".