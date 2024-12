Vieira: "Genoa in crescita. De Winter ci sarà, Balotelli..."

Un' assenza importante sarà quella di Balotelli : "Non sarà ad Empoli perché è influenzato. Oggi è rimasto a casa . Mi spiace perché si stava allenando bene. Il messaggio per me è che tutti loro devono capire che fanno parte della squadra, è un periodo dove abbiamo bisogno di tutti. È un momento difficile, dobbiamo essere uniti e deve essere importante". Ci saranno però De Winter ed Ekhator : " Sono entrambi convocati , hanno fatto la settimana con la squadra".

Su Vitinha e l'assenza dal gol: "Deve stare a posto fisicamente. È importante per lui continuare ad allenarsi tutti i giorni e allenarsi per la squadra. Farà gol quando la squadra farà bene. Quando noi creeremo occasioni pericolose lui ha qualità per far gol. Mi aspetto da lui che continui a fare fino ad ora. È stato fuori per infortunio, ora sta meglio, sta facendo bene per la squadra e i gol arriveranno".

Coperta corta? "La cosa bella del calcio è che se siamo in dieci qua e abbiamo dieci opinioni diverse. Devo scegliere l’approccio alla partita che aiuti il giocatore a fare il meglio delle sue potenzialità. Nel primo tempo può essere abbia tantissime responsabilità su questo. Lo abbiamo cambiato nella ripresa e abbiamo fatto tante cose bene. È importante mettere un giocatore nella condizione giusta per far meglio". E aggiunge: "Siamo un gruppo. I giocatori che sono in panchina hanno un ruolo importantissimo. Quando entrano devono portare qualcosa in più alla squadra. Contro il Napoli sono stato contento perché hanno portato energia".

Fendrup più avanzato può essere una soluzione valida? "Può esserlo. Credo che l’atmosfera che hanno creato i tifosi ha portato l’energia ad un altro livello. I tifosi hanno portato la squadra a fare di più. Mi è piaciuta questa unità che ci sono stati fra giocatori e pubblico. Alla fine meritavamo un punto perché abbiamo fatto bene nel secondo tempo".