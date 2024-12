Vieira e il successo Genoa senza Balotelli: "L'importante è il gruppo"

Vittorie pesanti per Genoa e Parma. I rossoblù battono per 2-1 l'Empoli in una gara palpitante, i gialloblù vincono con lo stesso risultato all'ultimo respiro contro il Monza. Successi importanti per entrambe le squadre in chiave classifica: i liguri salgono a 19 punti, a 18 invece gli emiliani. I due tecnici, Patrick Vieira e Fabio Pecchia, hanno commentato le rispettive gare, rispondendo anche a domande relative all'imminente calciomercato invernale, con la questione Mario Balotelli che in casa Genoa sta tenendo banco da alcune ore.