"Anticipo cavolate e dico che...": Balotelli, messaggio social dopo la panchina

Mario Balotelli rompe il silenzio. L'attaccante del Genoa mette le mani avanti condividendo un messaggio sui propri profili social, con cui ha inteso smentire le indescrezioni che interessano il suo futuro alla corte di Patrick Vieira . Il giocatore è infatti rimasto in panchina fino alla fine della trasferta di Lecce, terminata con un pareggio a reti inviolate . Al termine dell'incontro, il tecnico ha dichiarato: "Ho pensato di mettere Balotelli in campo, così come ho pensato di mettere dento altri giocatori. Però devo gestire la partita. Non bisogna parlare solo dei singoli, il calcio è un gioco di squadra". Il Grifone rientra così dalla 19ª giornata con 20 punti che valgono il 13º posto in classifica. L'agenda di Miretti e compagni ha ora in programma la sfida interna contro il Parma di domenica 12.

Il messaggio di Balotelli

Questo il messaggio di Balotelli, che dall'arrivo di Vieira in panchina ha accumulato 34 minuti di gioco su 6 partite. L'attaccante classe 1990 ha inoltre deciso di non ricorrere alla clausola che gli avrebbe consentito di rescindere con il club senza penali entro il termine del 31 dicembre 2024: "Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette in futuro cavolate (sportive) come è già successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e forza Genoa".