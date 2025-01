Genoa, i tifosi invocano Balotelli per la sfida salvezza col Parma. E Vieira?

GENOVA - Porta blindata ma attacco spuntato. Il Genoa di Patrick Vieira macina punti ma segna poco e deve fare i conti ancora con un infortunio in attacco. Dopo Ekuban ad Empoli ecco Vitinha a Lecce. Il portoghese, ormai recuperato dopo lo stop di ottobre nelle ultime gare aveva sfornato due assist, sfiorando proprio al Via del Mare il terzo. Ma l'utilizzo smodato lungo tutta la fascia è costato caro a Vieira che contro il Parma dovrà fare i conti con un reparto offensivo ai minimi termini. Una situazione che servirà per comprendere cosa realmente stia accadendo tra il tecnico e Mario Balotelli . Il reparto è ai minimi termini: Pinamonti, Balotelli e i due giovani Ekhator e Accornero . A Lecce lo sguardo quasi sconsolato di SuperMario ha colpito tutti nel finale. Rientrato dopo la febbre che lo aveva fermato in Toscana, Balotelli ha lavorato anche nel giorno di riposo per essere a disposizione. Ma non è stato scelto da Vieira che ha preferito non effettuare il quinto cambio. "Avevo pensato di inserirlo e come lui anche Pereiro, Ankeye e Sabelli ma dovevo gestire la partita e ho fatto una scelta. Ma non vorrei parlare solo dei singoli, per come vedo io il calcio conta la squadra".

I tifosi del Genoa vogliono Balotelli in campo. E lui lancia un messaggio sui social

Un concetto che Vieira ribadisce spesso in un Genoa che fa notizia soprattutto perché in squadra ha Balotelli, che a sua volta sta facendo notizia...perché non fa niente! Nessuna “balotellata” nessuna polemica, nessun comportamento sopra le righe fuori dal campo. L'attaccante si allena regolarmente e quando è stato chiamato si è fatto trovare pronto, vedi due gol sfiorati con il Napoli. Già osannato dai tifosi, proprio con i partenopei quando è entrato c'è stato un boato del Ferraris, si è spesso parlato dei suoi rapporti con il tecnico per un vecchio screzio ai tempi del Nizza, ma in questo momento visto che, come sottolinea lo stesso allenatore francese, il bene del Genoa viene prima di ogni cosa, qualunque vecchia ruggine dovrà essere messa da parte perché lo impone proprio il campionato. E così è stato lo stesso Balotelli a lanciare un messaggio preciso: "Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette in futuro cavolate (sportive) come è già successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e forza Genoa". Adesso toccherà a Vieira dalla panchina dare delle risposte anche ai tanti tifosi che invocano Super Mario in campo e Balotelli rispondere sul campo, se chiamato, in una sfida fondamentale nella corsa salvezza come quella di domenica prossima con il Parma al Ferraris.