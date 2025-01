Genoa, il metodo Vieira ha conquistato tutti: serenità, idee, fisico

Otto partite, tredici punti e undicesimo in classifica. L'impatto di Patrick Vieira sul Genoa e tutto nei numeri che stanno esaltando i tifosi genoani, inizialmente titubanti soprattutto per l'affetto verso Gilardino . Ma il francese, consapevole di quanto di buono aveva fatto il suo predecessore, non ha fatto proclami iniziando a lavorare in sordina e portando risultati. Come l'aver blindato la porta - cinque clean sheet in 8 partite - aver perso solo con il Napoli e aver ritrovato anche la vittoria in casa. Ma quali sono state le novità principali di Vieira? La sua la si può definire quasi una rivoluzione silenziosa. Pochi proclami ma molti cambi. Intanto il modulo, dal 3-5-2 al 4-3-3 con alcuni giocatori adattati come Miretti e Zanoli esterni d'attacco. E questo è il secondo punto: aver posizionato i giocatori nei loro ruoli ma anche aver compreso che alcuni potevano essere esaltati in posizioni diverse. Così Zanoli, nato terzino ma in realtà uomo a tutta fascia, è stato avanzato di qualche metro con risultati ottimi, mentre Miretti è stato liberato da una gabbia precisa facendolo partire più largo ma permettendogli però di giocare più libero accentrandosi all'occorrenza. Suo l'assist a Frendrup con il Parma.

Ristabilite le gerarchie in casa Genoa

Vieira ha poi stabilito le gerarchie: Pinamonti prima punta inamovibile, dietro la coppia di centrali è Bani-Vasquez. Il messicano non più braccetto di sinistra della tre o terzino nella quattro ma centrale. Ed è salito in cattedra trovandosi perfettamente a suo agio nel ruolo. A destra ha provato più soluzioni e per ora quello che lo soddisfa di più è sicuramente De Winter. Il tutto con Thorsby uomo ovunque tra centrocampo e attacco perché la difesa parte sempre dall'attacco come dimostra il lavoro di Pinamonti e anche in precedenza quello di Vitinha: «Perché se non prendiamo gol è legato al fatto che lavoriamo bene in avanti» ha spiegato lo stesso Vieira. E cosa voglia in campo l'ex campione del mondo con i Blues nel '98 lo ha spiegato Bani. «Vieira è arrivato in un momento difficile, ci ha dato subito grande serenità. Vuole impostare la partita, avere il comando del gioco: in questo dobbiamo crescere, ci stiamo lavorando tanto. Siamo sulla buona strada ma c’è ancora molto da migliorare. Il campionato è lungo, sarà veramente difficile».

Le parole di Dan Sucu

In difesa peraltro il tecnico preferisce giocatori strutturati come dimostra il saluto a Vogliacco, in prestito ai ducali, e l’offerta all’Aalborg per il centrale classe 2004 Sebastian Otoa, già Under 21 della Danimarca. Un Genoa che da ieri ha un nuovo presidente. Il cda del club ha infatti cooptato i nuovi membri Cosmin Golea e Razvan Rat oltre all’azionista di maggioranza Dan Sucu che ha preso il posto di Alberto Zangrillo nella carica più importante, rimasto consigliere assieme a Blazquez, Ricciardella e Giudice. «È un onore essere il Presidente del Club più antico d’Italia, è una carica che richiede grande responsabilità, e ho intenzione di svolgerla al meglio, con tutto il tempo e le energie necessarie. Con il nostro investimento siamo entrati nel Club per aiutarlo a raggiungere la giusta stabilità, e sono certo che opereremo con efficienza per continuare a crescere, lavorando quotidianamente con chi è in Società da prima e ha fatto ottime cose, nel segno della continuità. Ho avuto modo di vivere da vicino l’amore e il calore dei genoani e posso garantire che è un’esperienza indescrivibile. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso in una realtà così affascinante e unica».