Vieira: "Il Genoa esce a testa alta. Masini? Vogliamo vedere questo"

Su Masini

Non è bastato il gol di Masini all'esordio da titolare: "Ha la passione, la determinazione e la voglia di giocare per la squadra che cerchiamo. È cresciuto al Genoa e rispecchia la passione dei tifosi. Dobbiamo continuare a lavorare per far crescere questi giocatori". Nella prossima giornata ci sarà la sfida interna col Monza: "Sarà una partita importante, non più di quella di stasera perché ce ne sono tante da giocare. Oggi non abbiamo fatto un passo indietro, anzi abbiamo fatto bella figura", ha concluso Vieira.