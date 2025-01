Balotelli, stoccata social: “Sono ancora del Genoa anche se qualcuno…”

Genoa, Balotelli sempre più oggetto misterioso

Con l'approdo in panchina del francese, però, la musica non è cambiata, anzi, il suo utilizzo è sempre stato centellinato. Nelle ultime quattro uscite non è stato addirittura convocato per le sfide contro Empoli e Roma mentre è rimasto in panchina a Lecce e al Ferraris contro il Parma. Nessuna presenza da titolare, dunque, e appena 56 minuti in campo: un bilancio piuttosto esiguo per uno come Balotelli. Motivo per cui negli scorsi giorni si è parlato anche di un possibile addio.

Balotelli sulle voci di un addio al Genoa

L'attaccante ha voluto replicare alle insistenti voci di mercato pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram: "Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò. Sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe ma ho rispetto soprattutto dei tifosi e poi della 'società'". Una frecciatina al tecnico Patrick Vieira, con il quale non ha mai avuto un bel rapporto fin dai tempi in cui militavano entrambi nell'Inter, proseguito poi anche al Nizza.