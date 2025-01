Balotelli-Genoa, è finita. Ottolini: "Vuole giocare, cercheremo una soluzione"

Mario Balotelli e il Genoa sono ai titoli di coda. È il direttore sportivo rossoblù Marco Ottolini a confermare che l'attaccante - sei presenze in stagione, ma appena 56' trascorsi in campo - è vicino a lasciare il club: "Mario è sceso nelle gerarchie - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -. Ha ancora molta voglia di giocare e questo gli fa onore, credo che negli ultimi giorni di mercato sia il caso di cercare una soluzione giusta per tutti".