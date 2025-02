Genoa, Badelj e Thorsby infortunati: Vieira perde due giocatori chiave

GENOVA - Un punto conquistato ma a caro prezzo quello raccolto dal Grifone in casa del Torino . Durante la gara si erano fermati prima Badelj , rientrato nel finale della gara precedente a Firenze e poi Thorsby che era rimasto in campo avendo Vieira terminato le sostituzioni. Entrambi sono stati sottoposti ad accertamenti e i risultati degli esami medici hanno confermato i due infortuni, in particolare quello del norvegese che rischia un lungo stop.

Infortunio per Badelj

Badelj era stato sostituito al quarto d’ora della ripresa dopo aver alzato bandiera bianca ha subito una lieve lesione all’adduttore della gamba sinistra. Dalle prime indicazioni che arrivano dal club lo stop dovrebbe essere di circa 15/20 giorni. Badelj salterebbe le prossime due sfide con Venezia e Inter per essere poi rivalutato in previsione della gara con l’Empoli ma senza rischiare troppo, visti i precedenti del giocatore che era tornato in campo nel finale della gara di Firenze dopo aver saltato le sfide con Roma e Monza sempre per problemi muscolari e contro il Torino era tornato ad indossare la maglia dal 1’.

Il ko di Thorsby

Peggio è andata a Morten Thorsby che si era fermato nel finale della sfida coi Granata ma era dovuto rimanere in campo perché il Genoa aveva esaurito le sostituzioni. Thorsby ha subito una lesione al polpaccio con uno stop di almeno un mese prima di una rivalutazione. Considerando che a metà marzo vi sarà anche la sosta è possibile che il centrocampista norvegese riesca a rientrare per fine marzo quando i rossoblù sfideranno la Juve. Thorsby salterebbe oltre a Venezia, Inter, Cagliari e Lecce. Intanto Cornet ci sta provando a forzare il rientro in vista del posticipo di lunedì al Ferraris contro il Venezia e dal rientro di De Winter che a Torino era squalificato.