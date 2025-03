Vieira alla Allegri, lo rivela De Winter: "Se non puoi vincere, almeno non perderla"

GENOVA - Pari contro l'Empoli per il Genoa di Vieira che acciuffa i toscani nel finale grazie ad una rocmabolesca autorete del portiere azzurro Silvestri . "E' stato un buon risultato per noi, perché oggi abbiamo fatto fatica a creare. Alla fine abbiamo fatto gol e abbiamo preso questo punto, ma per noi è stato molto difficile giocare. Nel primo tempo sono mancati un po' i giocatori accanto a Pinamonti , che è stato un po' isolato. Dobbiamo trovare il modo di giocare meglio anche nelle prossime partite", ha detto il tecnico francese nel post partita ai microfoni di Rai Radio 1.

Vieira: "Importante non perdere"

"Questa era una gara che potevamo perdere, ma i ragazzi hanno reagito. E' un punto importante per il resto del campionato, la distanza con i nostri avversari è rimasta invariata - ha aggiunto Vieira - Oggi non abbiamo giocato con tanta fiducia, l'Empoli ha avuto grande intensità e aggressività. Ogni tanto dobbiamo adattarci alla pressione dell'avversario. Abbiamo giocato lungo saltando il centrocampo, è una cosa che possiamo fare meglio. Non si può sempre giocare bene e dobbiamo accettarlo". Poi la chiusura alla Allegri: "Le ultime quattro partite in casa abbiamo preso dieci punti ed è una cosa positiva, importante non perdere", confermata anche da De Winter: "Cosa ti ha detto il mister? MI ha fatto i complimenti e se non si riesce a vincere è importante non perdere".

Vieira su Miretti

In conferenza stampa il tecnico genoano ha commentato la posizione in campo dell'ex Juve: "E' la decisione che ho preso oggi e nei primi 15 minuti abbiamo iniziato benissimo poi siamo calati un po' sull'intensità. Miretti ha sempre lavorato e sta lavorando bene. La squadra in possesso non ha fatto benissimo perché era sotto pressione". Su Malinovsky e Badelj: "Sono pronti per tornare", e sulla possibilità di aprire un ciclo a Genova: "E' presto. Il nostro obiettivo è ottenere punti per la salvezza".