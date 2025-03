Miretti si sfoga: “Molte mie prestazioni sottovalutate. Juve? Non penso al futuro"

Miretti tra le critiche e la Juve nel mirino

L'ex giocatore bianconero è partito in sordina, lavorando sottotraccia, incassando anche molte critiche che Miretti ha incassato bene, ma che hanno lasciato un po' l'amaro in bocca: "Molte mie prestazioni sono state sottovalutate, però cerco di non pensarci troppo, anche qualche fischio mi ha dato la carica per migliorare". Ma ora c'è solo da festeggiare e il centrocampista lo fa ringraziando soprattutto Malinovskyi: "Grazie a Rus che oggi mi ha dato una mano - commenta ai mircofoni di Dazn -, ma contavano i tre punti, ci fanno andare ad affrontare la sosta tranquilli. Un aggettivo per Malinovskyi? Totale. Noi dobbiamo pensare sempre al massimo, non solo alla salvezza ma anche a qualcosa in più. Siamo contenti di avere di nuovo un giocatore come Malinovskyi, è anche grazie a lui se ho fatto questa doppietta". Adesso arriva la sosta, poi c'è la Juventus, un match da grande ex: "Non penso al futuro - dichiara Miretti a Sky Sport -, penso al Genoa: ci sono ancora nove partite".