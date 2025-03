Miretti, il nuovo mercato strizza l'occhio alla Juve: suggestione Mondiale

TORINO - Il primo anno “a colori” sta prendendo la piega che Fabio Miretti aveva sognato in estate. Dopo una vita in bianco e nero - dai Pulcini fino alla Champions League, senza soluzione di continuità –, il prodotto del vivaio della Juventus si è vestito di rossoblù per gonfiare il proprio minutaggio, in uscita da una stagione con poco più di 1.000’ nel motore. E al Genoa ha già raggiunto l’obiettivo. Di più, anzi. Perché il centrocampista di Saluzzo non è soltanto sceso in campo in 24 delle ultime 25 partite dei liguri, per esempio, ma sta anche lasciando la propria orma sui tabellini delle partite del Grifone. Come venerdì sera, a Marassi, di fronte al Lecce: prima doppietta della carriera in Serie A, con tanto di tris sfiorato con un insidioso “tiraggiro” dalla sinistra. La sua esperienza a Zena, però, potrebbe esaurirsi prima del rintocco sull’anno di apprendistato, per quanto il Genoa sia intenzionato a cercare una soluzione per trattenerlo in città oltre l’estate.