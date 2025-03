Miretti, allarme ginocchio: lascia l'Italia Under 21. Juve-Genoa è a rischio

Manca sempre meno al ritorno in campo in Serie A dopo la sosta per le nazionali e per il Genoa è tempo di preparare la gara contro la Juventus di sabato alle 18. Una sfida particolare sotto tanti punti di vista: la prima di Tudor sulla panchina bianconera dopo l'esonero di Motta, l'ex Vieira e il dubbio su Miretti . Il centrocampista rossoblù ha segnato la sua prima doppietta contro il Lecce, ma durante il ritiro con l' Italia U21 ha subìto un piccolo problema. Per questo motivo Nunziata ha preferito rimandarlo a casa e non convocarlo per la gara di questa sera contro la Danimarca.

Infortunio Miretti, le condizioni

Miretti ha accusato un lieve fastidio al ginocchio durante gli allenamenti con gli azzurrini e per precauzione è stato rimandato a Genova per fare accertamenti sulle sue condizioni. In questi giorni verrà monitorato attentamente dallo staff medico per capire l'entità del problema e se dovrà saltare una gara per lui speciale, quella contro la Juventus. Lui, di proprietà dei bianconeri, vuole esserci. Al momento non destano particolari preoccupazioni le condizioni del centrocampista classe 2003 e dovrebbe essere disponibile per la gara. Con Vieira in panchina ha trovato la continuità giusta sul campo riuscendo a mettere in mostra le proprie doti.