Genoa, dubbio Miretti e non solo: Vieira, le scelte in vista della Juve

Anche Miretti , tornato in anticipo a Genova dopo aver accusato un lieve fastidio al ginocchio durante gli allenamenti con gli azzurrini , non desta particolari preoccupazioni e potrebbe comunque partire da titolare all'Allianz, lui che ha voglia di dimostrare il suo potenziale contro i bianconeri, proprietari del cartellino. In mezzo al campo dovrebbe essere certo il rientro di Thorsby . Le due settimane di sosta gli hanno permesso di recuperare la condizione anche se per il momento non è tra papabili per partire da titolare contro la Juve .

Sulla trequarti i dubbi sono tutti per Messias e Cornet: sul primo la speranza di Vieira è quella di averlo almeno per la panchina, mentre per il secondo le possibilità di vederlo tra i convocati sono ridotte al lumicino. Infine, due dubbi in attacco: Ekuban e Vitinha sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni muscolari ed entrambi verranno valutati in questi giorni per capire se potranno rientrare tra i convocati. Il tecnico, però, potrà contare su un Ekhator in grande spolvero e autore di due gol con l'Italia U19 che non sono valsi la qualificazione ai prossimi Europei di categoria.