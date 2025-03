Miretti, è già futuro: “La Juve è molto decisa. Allegri? Lo segue ancora”

L'agente di Miretti ha proseguito parlando di Allegri , allenatore che l'ha lanciato nel calcio dei grandi: "L'ha fatto esordire e protetto quando c'era bisogno. Lo segue ancora oggi, seppur da lontano. Con lui è stata una tappa importante ma anche piena di responsabilità. In campo ha imparato a rendersi utile per la squadra, anche facendo lavoro sporco, qualità che lo rende speciale. L’ultimo campionato, chiuso con la vittoria della Coppa Italia, è stato molto istruttivo. Le panchine sicuramente non lo rendevano felice, ma anche questo è servito. Volevamo andare in prestito anche nella scorsa stagione ma siamo rimasti a Torino in accordo con società e allenatore".

A chiudere ha parlato dei Mondiale per Club e degli Europei U21: "È convocabile per il Mondiale per Club, ma non ne abbiamo ancora parlato. È sicuro di essere nel gruppo dei convocati per l’Europeo Under 21. Ma non so cosa preferirebbe fare lui, di certo giocherà una delle due competizioni". Sul futuro: “I ragazzi per diventare campioni devono essere accompagnati con senso. Lui può diventare un giocatore importante di una grande squadra per il resto della carriera. Ma per il momento sono contento non sia stato convocato spesso con la Nazionale maggiore“.