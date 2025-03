Vieira: "Fastidio alla Juve, Pinamonti doveva segnare e noi pareggiare"

TORINO - " Malinovskyi ha avuto due giorni di febbre e ha fatto solo un allenamento con la squadra. Non volevamo rischiare di farlo giocare dall’inizio. Credo che i centrocampisti con Onana, Frendrup e Masini abbiamo fatto benissimo. Sono molto orgoglioso e contento della qualità che abbiamo fatto vedere oggi . Abbiamo giocato con personalità, organizzazione e abbiamo fatto una partita che può servire per il futuro. Usciamo da questa partita con dispiacere, perché credo che meritavamo di prendere un punto, ma questa partita farà crescere la squadra". Il tecnico del Genoa Patrick Vieira , ex della sfida, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match perso di misura all'Allianz Stadium di Torino contro la 'nuova' Juventus di Igor Tudor, all'esordio sulla panchina bianconera dopo aver presto il posto dell'esonerato Thiago Motta.

L'analisi

"La strada è valorizzare questi giovani per fargli acquisire personalità? Sì, in questa partita contro la Juve cerchiamo di far crescere la squadra sotto il punto di vista individuale. Venturino sta facendo bene con noi e, come Masini, fa parte del futuro di questa società. Masini ha cominciato a giocare e lo sta facendo con fiducia, andando avanti. Noi è questo che vogliamo: costruire per il futuro. Credo che dal nostro portiere in avanti abbiamo dato fastidio alla Juve. Siamo usciti con la frustrazione di aver perso la partita, però la fiducia c’è e dobbiamo credere nella nostra qualità. Cosa manca a questa squadra per fare risultato anche contro le grandi? Un po’ di tutto. Se guardiamo alle partite che abbiamo giocato contro Napoli, Inter o Milan, abbiamo perso nonostante meritassimo di più. Significa che non siamo ancora lì e che dobbiamo continuare a crescere. Dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli, perché sono quelli che danno punti. Abbiamo avuto questa situazione con Pinamonti e dovevamo fare gol. Dobbiamo continuare a essere aggressivi e uniti", ha concluso Patrick Vieira.

