Vieira, incubo Juve: "Non ci ho dormito la notte". Genoa-Udinese, la frase su Miretti

Dopo il ko contro la Juventus , il Genoa di Patrick Vieira è pronto a ripartire per fare il decisivo scatto salvezza nell'anticpo di Serie A contro l'Udinese . Il tecnico del Grifone ha presentato così il match in concferenza stampa: "Belli i complimenti però alla fine non abbiamo preso punti e questo mi dà fastidio, vogliamo e dobbiamo crescere soprattutto nei dettagli".

"Gol con la Juve? Non ho dormito"

E torna sulla sconfitta contro i bianconeri di Tudor: "Ad esempio dobbiamo difendere più uniti, il gol preso contro la Juventus non mi ha fatto dormire la notte, dovevamo fare meglio dal punto di vista difensivo". Contro l'Udinese il Genoa avrà la possibilità di riscattarsi: "Affrontiamo un avversario molto fisico con qualità individuali. Nella gara d'andata il cartellino rosso che hanno preso ci ha facilitato ma noi in casa nelle ultime stiamo facendo bene per questo proveremo a fare il massimo per vincere. Non sarà facile perché a questo livello non c'è una gara facile. Dovremo essere concentrati, aggressivi e giocare con intensità".