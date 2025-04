Il Genoa si appresta ad ospitare la Lazio nel recupero della partita che si sarebbe dovuta giocare nella giornata di Pasquetta, traslata a mercoledì per la morte di Papa Francesco. Una sfida molto insidiosa nella quale il tecnico Patrick Veira dovrà fare a meno di uno dei suoi pupilli: Fabio Miretti. L'ex Juve non è stato convocato a causa di un infortunio alla spalla per il quale si va verso l'operazione.