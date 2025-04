Miretti, stagione finita: operazione e dubbi tra Europei e Mondiale per club

Un'avventura intensa ma breve quella di Fabio Miretti al Genoa , segnata da un epilogo anticipato e doloroso. Il centrocampista azzurro ha infatti riportato una seria contusione alla spalla durante l’allenamento di lunedì, un infortunio che ha costretto Juventus e rossoblu a rivedere i piani per il finale di stagione . Gli esami strumentali effettuati martedì hanno confermato la gravità del problema e la decisione di operarsi ha confermato il suo non rientro in queste ultime gare di Serie A. Il ragazzo è stato operato nella giornata odierna e tutto è andato per il verso giusto: "L’intervento svolto in sinergia con Juventus FC è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà il percorso riabilitativo a partire dai prossimi giorni".

Infortunio Miretti, operazione e futuro

I due club, in piena sintonia, hanno optato per il rientro immediato di Miretti a Torino, dove è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico di stabilizzazione della lussazione acromion-claveare alla spalla. L’operazione, condotta in collaborazione con lo staff medico della Juventus, è riuscita perfettamente. Miretti inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo. L’infortunio rappresenta una perdita significativa per il Genoa, che già deve fare i conti con numerose assenze e vede ora sfumare anche l’apporto di uno dei suoi centrocampisti più utilizzati e incisivi. Arrivato in prestito dai bianconeri l'estate scorsa, Miretti ha saputo imporsi fin da subito.

Venticinque presenze da titolare, tre gol e tre assist, dimostrandosi una pedina fondamentale prima per Gilardino e poi per Vieira. Ma il ko è una brutta notizia anche per la Juventus, che pensava di poter contare sul talento classe 2003 in vista del Mondiale per club in programma a giugno negli Stati Uniti. Con l’esordio bianconero fissato contro l’Al Ain tra circa due mesi, la sua partecipazione è ora seriamente compromessa. I tempi di recupero saranno stabiliti più precisamente nelle prossime settimane, ma le possibilità di vederlo tra i convocati si fanno sempre più esigue. Inoltre, sullo sfondo c'è anche l’Europeo Under 21, dove l’Italia di Nunziata punta forte su Miretti. Qualora il recupero dovesse essere più rapido del previsto, potrebbe essere proprio l'azzurro ad avere la meglio.