Genoa, Vieira: "Salvezza ok. Milan? Vogliamo vincere"

E' un Genoa che festeggia il suo obiettivo, cioè la permanenza nella massima serie, ma il tecnico Patrick Vieira vuole andare oltre in vista della gara di lunedì col Milan : "Abbiamo raggiunto il traguardo della matematica, adesso entriamo in questa fase nuova, quella della responsabilità e l'orgoglio di avere sempre la voglia di fare bene. Abbiamo la responsabilità, davanti ai nostri tifosi, alla società e al presidente, di finire bene questo campionato. Il punto di forza della nostra società sono i tifosi, che ci sono stati vicini nei momenti positivi e meno positivi. Per questo dobbiamo avere la giusta attitudine, continuando a giocare con intensità e voglia di vincere partite. Dobbiamo giocare con energia: lo meritano i nostri tifosi".

Le parole di Vieira

E per Vieira la sfida con i rossoneri è anche un tuffo nel passato: "Sono stato molto fortunato di iniziare la mia carriera al Milan, vicino a tanti giocatori dai quali ho imparato tantissimo. Un po' come qui che ci sono giocatori importantissimi che possono aiutare i giovani a crescere. Lunedì vogliamo vincere". Mentre dal punto di vista dell'organico la situazione non è ottimale: "Ritorna Otoa dalla squalifica. Non c'è ancora Cornet, out anche Ekuban, Cuenca e Onana, oltre Malinovskyi".