Vieira: "Dobbiamo essere arrabbiati con noi e non con l’arbitro. Badelj importantissimo"

"Il futuro? Non mi piace parlarne. Per me è importante vedere l’energia con cui abbiamo giocato. Abbiamo fatto vedere che il futuro del Genoa è molto eccitante". Sono le parole di Patrick Vieira , intervenuto al termine della sfida interna con l'Atalanta , che ha visto il Genoa uscire sconfitto dall'ultimo appuntamento stagionale al Ferraris - gara che ha inoltre conosciuto l'addio a Milan Badelj - . Una sconfitta indolore per il Grifone già salvo, ma che lascia con l'amaro in bocca Pinamonti e compagni, reduci da un'ottima prestazione che è valsa per due volte il vantaggio dei padroni di casa, firmato dall'attaccante classe '99. L'ultimo appuntamento della Serie A 2024/2025, mette in programma la trasferta di Bologna: tutti gli incontri della 38ª giornata sono in programma alle ore 15 di domenica 25 maggio.

Vieira: "Badelj un grande professionista"

Queste le parole del tecnico: "Badelj? Da quando sono arrivato è sempre stato importantissimo, sia dentro che fuori dal campo. Ha segnato tantissimo - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Sa come come comportarsi da vero professionista ed è stato bravissimo con compagni e staff. Ha classe ed eleganza. Mi dispiace che sia finito il suo ciclo al Genoa. È stato bello vedere come lo hanno salutato i tifosi". Vieira ha poi commentato l’episodio del secondo e decisivo gol di Retegui, preceduto da una presunta irregolarità reclamata dai tifosi del Genoa: "Il gol di Retegui? Io da giocatore non mi sarei fermato. Mi dispiace di subire un gol così, ma noi dobbiamo continuare a giocare. Dobbiamo essere arrabbiati con noi e non con l’arbitro. Pinamonti? È stata una stagione compilata per lui. Dimentichiamo che abbiamo fatto stagione senza giocatori offensivi perché infortunati. Questo non ha aiutato la squadra a creare di più. Pinamonti è sempre stato a disposizione e con lo spirito giusto. I due gol di oggi li ha meritati. Il futuro? Non mi piace parlarne. Per me è importante vedere l’energia con cui abbiamo giocato. Abbiamo fatto vedere che il futuro del Genoa è molto eccitante. Pinamonti ma anche Masini e Frendrup hanno fatto una bellissima partita. Scaglioni? Ha 15 anni si è allenato con noi nell’ultima settimana. Ha una qualità tecnica impressionante. Ora era difficile farlo entrare. Sta crescendo e deve continuare a farlo".