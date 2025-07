GENOVA - La nuova stagione del Genoa inizia ufficialmente oggi. Ma i rossoblù l'hanno impostata da tempo e senza saperlo sin da quel giorno di novembre, era il 19, quando annunciarono il cambio a sorpresa in panchina da Gilardino a Patrick Vieira. Arrivato tra lo scetticismo generale per sostituire il tecnico che aveva riportato il Grifone in serie A dopo appena un anno per