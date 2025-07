Genoa, tris in rimonta al Mantova: a segno il baby Venturino, decide Thorsby

Seconda amichevole estiva e seconda vittoria per il Genoa, che a Moena supera 3-2 il Mantova in un test decisamente più impegnativo rispetto al 13-0 rifilato al Fassa all’esordio. Il match si è disputato nella sede del ritiro rossoblù, davanti a un buon numero di tifosi presenti sulle tribune del centro sportivo trentino. Il confronto, come accaduto esattamente un anno fa, ha messo di fronte due squadre che si ritroveranno in categorie diverse nella prossima stagione: Serie A per il Grifone, Serie B per i virgiliani, reduci da una salvezza da neopromossa. Il prossimo impegno per la squadra di Patrick Vieira è in programma giovedì 31 luglio in un triangolare internazionale contro Villarreal e Real Oviedo.