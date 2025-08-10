Ostigard subito incisivo. Genoa, che carattere col Rennes e Vieira è sicuro: "Spirito giusto"

GENOVA - Dove non arriva ancora la gamba il Genoa ci mette cuore e carattere. I rossoblù escono dalla complicata amichevole di Rennes - contro un avversario più avanti nella preparazione - con un pareggio in rimonta da 0-2 a 2-2 che testimonia la voglia di non mollare da parte della squadra di Vieira , già in clima campionato. Leo Ostigard si ripresenta al Genoa firmando di testa la rete del pareggio proprio all’ultimo secondo, sugli sviluppi di un corner, beccandosi qualche fischio da ex nello stadio “Roahzon Park” ma dimostrando come il Grifone abbia già la voglia di lottare e di restare dentro le partite, a cinque giorni dall’esordio in Coppa Italia in programma a ferragosto. In precedenza era stato un altro giocatore subentrato nella ripresa - Malinovskyi - a trovare il gol dell’1-2 con un tiro preciso in area quando i rossoblù parevano sotto un treno di fronte a un Rennes in stato di grazia almeno fino al rocambolesco finale. Il guizzo di Tamari sulla rete del vantaggio, la super doppia parata di Leali su Meitè , poi il gran gol del raddoppio firmato da Cisse con un tiro a effetto da fuori area: tutto sembrava scritto ma il Genoa è stato bravo a rientrare in corsa.

Vieira: "Contentissimo della rosa"

"Lo spirito è quello giusto, mi è piaciuto. Certo dobbiamo ancora migliorare, dal punto di vista difensivo e offensivo. Siamo stati aggressivi ma quando avevamo palla non l’abbiamo utilizzata bene" dice Vieira. Un Genoa con tanta qualità sulla trequarti - da Stanciu a Valentin Carboni (molto attivo anche Gronbaek) - e con ampi margini di crescita. Qualcosa di più ci si attende dal reparto offensivo. Sia Vitinha sia Colombo si sono sbattuti molti ma hanno punto poco. A loro spetterà il compito di non far rimpiangere Pinamonti. "Chi è il titolare in attacco? Ho chiesto alla società giocatori di qualità per alzare il livello di competizione tra i ragazzi. Io sono contentissimo, in questo gruppo tutti meritano di scendere in campo" sorride Vieira. Sugli esclusi il rossoblù aggiunge: "Non ho utilizzato Fini, Venturino e Thorsby, ma anche loro meritano. Sono contentissimo della rosa a disposizione". Unico neo della serata lo stop di Otoa: per il difensore risentimento al flessore destro.

Rennes-Genoa: il tabellino

Marcatori: pt 21’ Tamari; st 28’ Cisse, 33’ Malinovskyi, 45’ Ostigard

Rennes (3-5-2): Samba; Rouault, Jacquet (34’ st Ait Boudlal), Faye; Frankowski (1’ st Nagida), Rieder, Cisse, Fofana, Merlin; Tamari (34’ st Yildirim), Meité (16’ st Blas). A disp. Alemdar, Bamba, Nagida, Wooh, Salah, Kalimuendo. All. Beye

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli (29’ st Ostigard), Otoa (pt 26’ Vasquez), Martin; Frendrup, Masini; Carboni (11’ st Sabelli), Stanciu (29’ st Ekuban), Gronbaek (11 st Malinovskyi); Vitinha (11’ st Colombo). A disp. Siegrist, Sommariva, De Winter, Fini, Thorsby, Ellertsson, Venturino, Ekhator. All. Vieira

Arbitro: Fourel (Francia)