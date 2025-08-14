Genoa, Vieira dimentica De Winter: "Abbiamo Ostigard. Per noi Coppa Italia importante"

GENOVA - "Il bilancio della preparazione è positivo, sono felice di aver avuto presto i giocatori. Abbiamo fatto un bel lavoro, adesso iniziamo a giocare le partite che contano e vedremo come andranno le cose. Sono felice comunque della strada che abbiamo preso". È un Patrick Vieira soddisfatto quello che interviene in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Vicenza, prima gara ufficiale dei rossoblù (ore 21.15), in occasione del primo turno di Coppa Italia. "C'è ancora tanto su cui lavorare. Dobbiamo ancora aspettare le prime partite di campionato per vedere veramente dove siamo. Giocare con quel tipo di pressione è diverso", precisa il tecnico che si dice soddisfatto anche del mercato, nonostante la cessione di De Winter al Milan.
Genoa, Vieira fa il punto sul mercato e gli infortunati
"Abbiamo iniziato a lavorare presto, purtroppo finché la sessione è aperta, ci sono cose che possono succedere, ma sono felice di questo gruppo - spiega l'allenatore del Genoa -. Dobbiamo aspettare la chiusura del mercato. Sappiamo che c'era la possibilità di perdere De Winter, ma abbiamo Ostigard. C'è un gruppo che ha numeri, si può lavorare bene e sono felice di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Dobbiamo trovare automatismi con i nuovi". In caso di passaggio del turno, ai sedicesimi ci sarà la sfida contro una tra Empoli e Reggiana: "L'obiettivo è arrivare il più lontano possibile, abbiamo la voglia di fare bene e domani metterò la squadra che ritengo più forte per vincere la partita. Dobbiamo essere ambiziosi". Infine, sulla situazione in infermeria: "Sono infortunati Ekuban e Otoa, ritornano dopo la sosta. Tutti gli altri sono pronti per giocare".