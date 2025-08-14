Genoa, Vieira dimentica De Winter: "Abbiamo Ostigard. Per noi Coppa Italia importante"

GENOVA - "Il bilancio della preparazione è positivo, sono felice di aver avuto presto i giocatori. Abbiamo fatto un bel lavoro, adesso iniziamo a giocare le partite che contano e vedremo come andranno le cose. Sono felice comunque della strada che abbiamo preso". È un Patrick Vieira soddisfatto quello che interviene in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Vicenza , prima gara ufficiale dei rossoblù (ore 21.15), in occasione del primo turno di Coppa Italia . "C'è ancora tanto su cui lavorare. Dobbiamo ancora aspettare le prime partite di campionato per vedere veramente dove siamo. Giocare con quel tipo di pressione è diverso", precisa il tecnico che si dice soddisfatto anche del mercato, nonostante la c essione di De Winter al Milan .

Genoa, Vieira fa il punto sul mercato e gli infortunati

"Abbiamo iniziato a lavorare presto, purtroppo finché la sessione è aperta, ci sono cose che possono succedere, ma sono felice di questo gruppo - spiega l'allenatore del Genoa -. Dobbiamo aspettare la chiusura del mercato. Sappiamo che c'era la possibilità di perdere De Winter, ma abbiamo Ostigard. C'è un gruppo che ha numeri, si può lavorare bene e sono felice di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Dobbiamo trovare automatismi con i nuovi". In caso di passaggio del turno, ai sedicesimi ci sarà la sfida contro una tra Empoli e Reggiana: "L'obiettivo è arrivare il più lontano possibile, abbiamo la voglia di fare bene e domani metterò la squadra che ritengo più forte per vincere la partita. Dobbiamo essere ambiziosi". Infine, sulla situazione in infermeria: "Sono infortunati Ekuban e Otoa, ritornano dopo la sosta. Tutti gli altri sono pronti per giocare".