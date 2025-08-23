Vieira, onore al Lecce: "Genoa, punto da tenere stretto. Loro grande partita"

"Non dobbiamo pensare che questo sarà un campionato facile, le squadre che l'anno scorso occupavano la zona destra della classifica hanno lavorato bene sul mercato. Il Lecce ha fatto una grande partita e non dobbiamo avere l'arroganza di pensare che siamo i più forti e che dobbiamo vincere a tutti i costi". Lo ha affermato a Dazn l'allenatore del Genoa , Patrick Vieira , al termine della partita pareggiata al Ferraris con il Lecce . "Proprio per questo mi tengo stretto questo punto, in A non esistono partite facili. Abbiamo accettato i momenti difficili senza forzare le giocate, ricordiamoci sempre che ci sono gli avversari e vanno riconosciuti i meriti", ha chiuso Vieira.

Le parole di Frendrup

"Volevamo iniziare il campionato con una vittoria e perciò non siamo soddisfatti, ma nel nostro percorso è comunque un punto che aggiungiamo alla classifica e dobbiamo guardare avanti". Lo ha affermato a Dazn il centrocampista del Genoa, Morten Frendrup, al termine della partita pareggiata al Ferraris con il Lecce. "Il mercato? Io mi godo il momento senza pensare a quello che succederà in futuro, ero concentrato soltanto sulla gara di oggi contro il Lecce", ha chiuso il centrocampista, al centro di diverse trattative per cambiare casacca.

Di Francesco: "Centravanti? C'è solo Camarda..."

"Se analizziamo la partita, nei primi venti minuti la squadra ha fatto molto bene. La squadra ha pressato bene il Genoa, tranne nell'unica vera opportunità che ha avuto Carboni alla fine del primo tempo. Venire qui a Genova e concedere una sola azione pericolosa è importante, poi ho visto lavori fatti beni tra le catene, mezzali-esterni, e sono soddisfatto di aver visto una squadra". Lo ha affermato a Dazn l'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, al termine della partita pareggiata al Ferraris con il Genoa. "Manca un centravanti? Numericamente c'è solo Camarda davanti, ma sappiamo come muoverci e cosa dobbiamo fare. Forse è mancata un'alternativa a Camarda ma siamo all'inizio, ci possono stare degli errori in fase realizzativa", ha chiuso Di Francesco.