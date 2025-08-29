Vieira: "È una Juve più forte, ma il Genoa può vincere così. Chi toglierei a Tudor"

GENOVA - "Un bilancio della partita col Lecce? Dal punto di vista difensivo abbiamo fatto una bella partita mentre sull’aspetto offensivo dovevamo gestire meglio il possesso. Quando abbiamo vinto i palloni alti abbiamo sbagliato la scelta tecnica. Detto questo, per una prima partita di campionato sono soddisfatto. Dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta . Abbiamo fatto una bella settimana, ci aspetta una partita difficile contro la Juventus dove noi saremo concentrati e proveremo a fare una bella partita". A due giorni dalla sfida, il tecnico del Genoa Patrick Vieira , ex di turno, è intervenuto in conferenza stampa ripartendo dal commento al match d'esordio in stagione: "Sull’aspetto offensivo dobbiamo crescere e se cresciamo come squadra sarà più facile per Colombo, Ekuban, Ekhator e Vitinha . Se chiudiamo il mercato con questi quattro giocatori come attaccanti sono contento".

La formazione

"Ekhator è entrato benissimo ma anche Colombo ha fatto una bella partita sotto l’aspetto del gioco di squadra. Contro la Juve ci saranno problemi diversi rispetto al Lecce. Ekuban? Caleb è uno che lavora e bene. Purtroppo gli infortuni lo hanno sempre un po’ bloccato. Conosciamo tutti la sua qualità e può anche cambiare la partita. È un giocatore importante e ci sarà e quando avremo tutti i giocatori a disposizione faremo la scelta giusta per vedere chi giocherà. Contro il Lecce ho detto alla squadra che tutti sono sempre stati bravi e non cambierà contro la Juve. Voglio gente in allenamento che competa per giocare la domenica. Sono pronti tutti a giocare. Venturino può avere spazio, Ostigard può avere spazio, Sabelli può avere spazio. Sono contento di quello che stanno facendo in allenamento ma ci sono ancora tante partite. Malinovskyi? Può giocare in entrambe le posizioni. L’anno scorso abbiamo visto quando ha fatto i due assist a Miretti ha la qualità per giocare dietro al centravanti ma con la sua qualità può giocare più basso. Non ha giocato dall’inizio col Lecce ma non è detto che non giochi dall’inizio con la Juve o le altre", ha proseguito Vieira, che ha parlato poi delle chance salvezza, dei cambiamenti rispetto allo scorso anno e del mercato.

La salvezza

"Non ho dimenticato. I giocatori nemmeno. Forse il fatto che abbiamo finito il campionato scorso salvandoci con quattro-cinque giornate di anticipo ha influenzato il modo in cui la gente da fuori vede la squadra e la società. Noi siamo concentrati sul nostro obiettivo: la salvezza il prima possibile. Siamo una squadra più giovane della scorsa stagione con tanti innesti, abbiamo più qualità tecnica ma questi giovani devono crescere e per farlo c’è bisogno di tempo. Abbiamo preso un punto contro il Lecce, non meritavamo di più ma nemmeno di meno. Sappiamo quanto sia difficile vincere le partite, mi piace tantissimo l’atteggiamento dei giocatori perché nel lavoro che hanno fatto in questi giorni vedo tanta umiltà, concentrazione e sacrificio. Sono idee che dobbiamo sempre avere", ha affermato ancora Vieira.