Vieira elogia il Genoa: "Pari meritato, col Como meglio che con Lecce e Juve"

"Ho chiesto ai giocatori di continuare a tenere un ritmo alto perché fisicamente sapevamo di essere meglio di loro. I primi 20 minuti abbiamo sofferto la loro qualità, ma abbiamo continuato a metterli sotto pressione. Abbiamo fatto una partita di coraggio e disciplina e dimostrato la nostra qualità. Abbiamo preso un punto ma credo che siano più contenti loro di questo". Così Patrick Vieira commenta la trasferta di Como, che ha visto il Grifone agguantare il pareggio grazie alla rete di Caleb Ekuban al 92' , segnata 4 minuti dopo l'espulsione diretta di Jacobo Ramon che ha lasciato i padroni di casa, passati in vantaggio al 16' con una gran conclusione di Nico Paz (13'), in inferiorità numerica nel finale di gare. L'agenda del Genoa prevede ora l'uscita al Dall'Ara contro la formazione di Vincenzo Italiano in programma sabato 20 settembre. A seguire, la sfida con l'Empoli valida per il secondo turno di Coppa Italia prevista per giovedì 25 al Ferraris. Queste le parole del tecnico: "Sono soddisfatto del gruppo che ho - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Abbiamo visto giocatori che una volta entrati hanno portato qualità e energia. Siamo uniti nei momenti difficili. Basta vedere come i ragazzi hanno festeggiato il gol".

Vieira: "Punto meritato"

"Meritavamo questo punto anche se c’era spazio per prendere di più. C’è un gruppo che ha voglia di andare a cercare questi punti e la vittoria. Io dico sempre loro di mettermi in difficoltà a scegliere gli 11 titolari. Ma alla fine siamo un gruppo di 26 giocatori e se continua cosi possiamo rare campionato interessante. Contro Lecce e Juve abbiamo fatto passo in avanti. Dobbiamo continuare a lavorare. I dettagli ti fanno vincere o perdere. Noi abbiamo creato situazioni importanti dove è mancata la qualità tecnica o la scelta giusta, ma sono cose che si possono aggiustare in allenamento: dobbiamo migliorare per fare gol. Norton-Cuffy? In tanti possono fare bene, ma dobbiamo avere la mentalità giusta. Norton da quando ha visto l’Europeo con l’Inghletrra ha acquisito fiducia ed è cresciuto tantissimo. Ha fatto vedere la sua qualità ed è un giocatore importante per noi", ha concluso.

Vieira: "Con la Juve raccolto zero"

"Per noi è fondamentale avere l'atteggiamento giusto, come i tifosi vogliono ma il gruppo credo abbia dei valori. I primi 20-25 minuti sono stati complicati ma abbiamo continuato a mettere pressione, abbiamo giocato con organizzazione e penso che questo punto è meritato. Il finale? Abbiamo avuto dei momenti difficili ma alla fine potevamo anche vincerla - ha aggiunto a Sky - . Contro la Juve abbiamo giocato e raccolto zero, oggi ci teniamo il punto e faccio i complimenti alla squadra per quello che ha messo in campo. Cosa c'è dietro la mia mitezza? C'è il fuoco dentro (ride, ndr). Il mio obiettivo è portare in alto questa società, è un piacere lavorare con questi giocatori e oggi questo punto è meritato. Adesso pensiamo solo a fare 40 punti il più velocemente possibile".