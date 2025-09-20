Genoa, Vieira durissimo sul rigore: "Rischiamo di rovinare il calcio"

"Sono dispiaciuto di non portare punti a casa, perché contro un buon Bologna abbiamo giocato una gara coraggiosa, mantenendo ordine ed equilibrio, fronteggiandoli a viso aperto. Ci mancano punti, ma ho visto determinazione ed entusiasmo e sono felice di quello che abbiamo fatto vedere contro una squadra anche complicata da affrontare". È l'amaro commento di Patrick Vieira , intervenuto al termine della gara contro il Bologna , che ha visto il Genoa sbloccare le marcature con Mikael Ellersson al 63', salvo poi subire la risposta di Santiago Castro 10 minuti più tardi e la rimonta portata a termine nel corso dei 13 minuti di recupero da Riccardo Orsolini , che al 99' trasforma il rigore del definitivo 2-1. La prossima giornata ospiterà la Lazio il 29 settembre: prima però, il secondo turno di Coppa Italia contro l'Empoli in programma giovedì 25. Queste le parole del tecnico, espulso nel finale per proteste: " Ellertsson? È un calciatore con tanta energia, ha sempre la gamba per arrivare al posto giusto. Può giocare su entrambe le fasce, fare il terzino sinistro - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Sta facendo bene per la squadra. Il rigore? Credo sia un fatto di gioco, è difficile da accettare. Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, significa che dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto fino a questo momento, migliorando sui dettagli. Decisione arbitrale difficile da accettare, ma il calcio è così".

Vieira: "Giocato alla pari"

"Come giudico il calcio di rigore? Credo che questo episodio non si può controllare. Credo che oggi siamo stati alla pari con una squadra fortissima: siamo stati organizzati e determinati e questo per me è quanto di positivo salvo oggi. Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorarsi e fare passi in avanti - ha aggiunto in conferenza stampa - Oggi Colombo ha fatto un grande lavoro sui centrali difensivi, Ekuban è entrato bene. Ho visto diverse cose positive, pra dobbiamo migliorare alcuni dettagli ma abbiamo dimostrato attraverso la prestazione di essere sulla strada giusta. Peccato non abbiamo raccolto punti. Non voglio entrare nella decisione del rigore. È difficile da accettare, ma voglio parlare della partita. I miei ragazzi hanno fatto una partita di personalità. Peccato perché i miei giocatori meritavano di uscire dal campo con dei punti ma continuano ad andare avanti. Vitinha esterno? Lo avevamo preparato in settimana. Ha fatto una grandissima partita anche nell'aspetto difensivo e penso che questa possa essere un'opzione anche per il futuro. Il cartellino rosso? Ho toccato la parte sensibile dell'arbitro, per quello si è sentito offeso, ma non ho mancato di rispetto.

Vieira: "Rischiamo di rovinare il calcio"

"Loro devono capire che fa parte del gioco perché ci sono delle emozioni in ballo, ma se ho sbagliato chiedo scusa. Se si poteva chiudere questa partita? È un aspetto che dobbiamo migliorare. Dopo il vantaggio abbiamo avuto un paio di contropiede e non abbiamo fatto la scelta giusta. Norton Cuffy? Deve continuare a lavorare e migliorare. Oggi aveva contro un giocatore fortissimo. Deve continuare a crescere, ha tempo e sta mostrando l'atteggiamento positivo per farlo. Se non si rischia di rovinare il gioco del calcio? Sì, probabilmente c'è il rischio. Al Bologna era già successo contro la Roma, questa volta è stato a loro vantaggio. Giocare così è difficile, i miei giocatori non possono avere sempre le mani dietro la schiena, non è possibile giocare così. Se vogliamo aiutare gli arbitri bisogna fare chiarezza su questi episodi".