Vieira, VAR-allucci e vino: "Al contrario di Tudor Rocchi mi ha elogiato? Ci vogliamo tutti bene"

Genoa-Lazio, la conferenza di Vieira

L'allenatore del Genoa ha fatto subito il punto sugli infortunati: "Ostigard si è allenato negli ultimi due giorni, mentre Messias non ci sarà per un problema all’adduttore. È un problema leggero ma domani non ci sarà. Cornet è tornato in squadra e farà parte del gruppo domani". Sulle prime uscite stagionali: "Se vediamo bene le gare che abbiamo giocato, mancano solo dei punti. Abbiamo sempre giocato le partite bene e organizzati. Dobbiamo fare meglio negli ultimi trenta metri e avere più gente in area. Questo è più un problema di squadra che individuale. Mi aspetto nelle prossime partite di fare un passo avanti perché dal punto di vista tattico siamo messi bene in campo. Dobbiamo prenderci più rischi, stiamo crescendo come squadra e siamo sulla strada giusta. I ragazzi stanno facendo bene ma ora serve un passo avanti per vincere le partite". Sulla Lazio: "Hanno grandi giocatori. Quando perdi un derby poi c’è sempre la voglia di vincere la partita dopo. Ci aspettiamo una partita in cui siamo sempre competitivi. È vero che hanno squalificati e infortunati, ma ci aspettiamo una grande gara, hanno un gruppo di giocatori e un allenatore di qualità. Noi siamo pronti ad affrontare una squadra determinata a prendere i tre punti".

"La vittoria arriverà, serve un po' di fortuna"

Sul passaggio del turno in Coppa Italia: "Dopo la partita contro l'Empoli ero soddisfatto perché è stato un match difficile e può dare fiducia alla squadra. Ho visto giocatori sul campo che avevano hanno dimostrato di avere sempre voglia di giocare e questo mi mette in 'difficoltà'. Il gruppo sta facendo bene ma è importante continuare così". Sui tre punti ancora non arrivati in Serie A: "La voglia di vincere c’è sempre. Le partite si vincono poi con i dettagli, dobbiamo continuare ad avere fiducia e forzare la fortuna a venire dalla nostra parte. La vittoria arriverà se non la prossima gara, quella dopo, ma arriverà. Dobbiamo essere positivi perché abbiamo sempre giocato alla pari con l’avversario".