Vieira, i due punti del Genoa e il Napoli di Conte: "Vi dico chi non c'è e come dobbiamo giocare"

Il Genoa si prepara ad affrontare il Napoli in campionato. I rossoblù vogliono reagire dopo la pesante sconfitta contro la Lazio e vogliono farlo subito contro i Campioni d'Italia. Nella passata stagione, al Maradona, la formazione ligure aveva trovato un pareggio rallentando la corsa Scudetto degli azzurri di Conte. In conferenza stampa, Patrick Vieira, ha voluto presentare la gara: "A Napoli vogliamo fare punti. I tre pugni che abbiamo preso dalla Lazio sono importanti per la nostra crescita".
"C'è voglia di tornare in campo, dobbiamo rimanare uniti"
L'allenatotore ha iniziato così la conferenza stampa: "Credo che la voglia di tornare in campo ci sia. Dopo la partita, quando ho visto come i tifosi hanno salutato la squadra, mi ha dato il sentimento di unità. E’ un messaggio importantissimo per noi e questo ci dà la voglia di essere più aggressivi e di competere. Abbiamo analizzato la partita e su un percorso di crescita dobbiamo prendere le cose da migliorare. Per questo, i tre 'pugni' che abbiamo preso siano importanti per la crescita".
Proseguendo, sulle occasioni sprecate nelle scorse gare e le cose che bisogna migliorare: "La mia responsabilità è anche guardare quanto fatto da inizio campionato e per questo che non dobbiamo buttare tutto. Siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare e crescere. E queste gare aiutano la squadra a crescere. Dobbiamo solo analizzare la partita con calma e guardare quello che non abbiamo fatto bene. Io non dimentico le partite fatte contro Como, Juventus o Bologna. Ma anche contro il Lecce dove meritavamo di più e non abbiamo raccolto quanto seminato. Dobbiamo rimanere uniti, continuare a lavorare".
"La classifica è realtà. Napoli? Dobbiamo guardare noi"
Sul prossimo impegno con il Napoli, Vieira ha subito messo in chiaro le cose: "Vogliamo sì la prestazione, ma anche la vittoria. Non è facile andare contro il Napoli. Una squadra che lotterà per il campionato e più forti in Italia. Noi abbiamo parlato della squadra nostra. Dobbiamo guardare noi". Ancora sull'atteggiamento della squadra che ha voglia di rivalsa: "Contro la Lazio abbiamo avuto momenti difficili ma la squadra non ha mai visto nessun giocatore scontento".
La classifica al momento vede il Genoa ultimo in classifica a pari punti con il Lecce e ancora a secco di vittorie: "La classifica è la realtà. Siamo ad inizio campionato ma per noi è importante capire dove siamo e reagire. Questo è stato il messaggio. E’ un momento difficile però ho visto giocatori che hanno provato a tornare su in partita. Ci sono momenti chiave dove non abbiamo fatto gol.Se avessimo fatto un gol prima della fine del primo tempo la partita poteva essere diversa".
"Le performance sono state più positive che negative"
Il francese ha poi analizzato il momento della squadra: "Sono realista sulla classifica e sui due punti che abbiamo. Dall’altra parte vedo le performance che sono più positive che negative. E’ vero che nelle ultime gare non abbiamo visto il vero Genoa ma siamo una squadra giovane e dobbiamo fare questo percorso accettando che si può anche fare un passo indietro. Dobbiamo continuare a lavorare stando attenti a non essere soddisfatti solo della prestazione".
In estate ci sono stati cambiamenti, con il club che ha perso diversi elementi importanti e che ha puntato molto sui giovani: "Dobbiamo crescere e imparare velocemente. Io ho un gruppo a disposizione a cui non posso nulla dire sul piano dell'atteggiamento. Abbiamo perso giocatori di esperienza ma abbiamo giocatori in gruppo che devono prendersi responsabilità. Malinovskyi, Sabelli, Leali, Vitinha, Martin hanno questa responsabilità di prendere più spazio e avere una leadership sul campo e fuori dal campo. E far capire ai più giovani che quest’anno sarà complicato ma siamo pronti a competere".
"Non possiamo fare errori, con il Napoli li paghiamo subito"
L'attenzione di Vieira si è poi nuovamente spostata sulla gara di domenica: "Dobbiamo essere più compatti, pressare su ogni palla e avere più copertura. Non possiamo fare errori perché con la qualità dei giocatori del Napoli la paghiamo subito. L'anno scorso abbiamo fatto una grande partita di personalità". Ancora sull'atteggiamento della squadra: "La squadra è stata deteriminata anche contro la Lazio. Abbiamo sbagliato sul piano tattico perché hanno segnato quando noi abbiamo sbagliato posizionamento. Abbiamo fallito situazioni importanti, passaggi importati, situazioni dove possiamo fare meglio".
In conclusione, sugli infortunati: "Purtroppo Stanciu sarà fuori, Cornet ha avuto un affaticamento agli adduttori e sarà fuori come sarà fuori anche Messias. Per quanto riguarda Onana aspettiamo domani perché ha fatto quasi tutta la settimana con la squadra e aspettiamo l'allenamento di domani".
