Vieira, i due punti del Genoa e il Napoli di Conte: "Vi dico chi non c'è e come dobbiamo giocare"

Sul prossimo impegno con il Napoli, Vieira ha subito messo in chiaro le cose: " Vogliamo sì la prestazione, ma anche la vittoria. Non è facile andare contro il Napoli . Una squadra che lotterà per il campionato e più forti in Italia. Noi abbiamo parlato della squadra nostra. Dobbiamo guardare noi". Ancora sull'atteggiamento della squadra che ha voglia di rivalsa: "Contro la Lazio abbiamo avuto momenti difficili ma la squadra non ha mai visto nessun giocatore scontento ".

La classifica al momento vede il Genoa ultimo in classifica a pari punti con il Lecce e ancora a secco di vittorie: "La classifica è la realtà. Siamo ad inizio campionato ma per noi è importante capire dove siamo e reagire. Questo è stato il messaggio. E’ un momento difficile però ho visto giocatori che hanno provato a tornare su in partita. Ci sono momenti chiave dove non abbiamo fatto gol.Se avessimo fatto un gol prima della fine del primo tempo la partita poteva essere diversa".

"Le performance sono state più positive che negative"

Il francese ha poi analizzato il momento della squadra: "Sono realista sulla classifica e sui due punti che abbiamo. Dall’altra parte vedo le performance che sono più positive che negative. E’ vero che nelle ultime gare non abbiamo visto il vero Genoa ma siamo una squadra giovane e dobbiamo fare questo percorso accettando che si può anche fare un passo indietro. Dobbiamo continuare a lavorare stando attenti a non essere soddisfatti solo della prestazione".

In estate ci sono stati cambiamenti, con il club che ha perso diversi elementi importanti e che ha puntato molto sui giovani: "Dobbiamo crescere e imparare velocemente. Io ho un gruppo a disposizione a cui non posso nulla dire sul piano dell'atteggiamento. Abbiamo perso giocatori di esperienza ma abbiamo giocatori in gruppo che devono prendersi responsabilità. Malinovskyi, Sabelli, Leali, Vitinha, Martin hanno questa responsabilità di prendere più spazio e avere una leadership sul campo e fuori dal campo. E far capire ai più giovani che quest’anno sarà complicato ma siamo pronti a competere".