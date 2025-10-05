Vieira: "De Bruyne ha cambiato la partita, il Genoa deve continuare così"

Complimenti all'Academy

Vieira ha aggiunto: "Nella ripresa siamo arretrati troppo, mentre il nostro obiettivo era rimanere alti e mettere loro pressione. Il Napoli è una squadra piena di qualità e noi siamo mancati anche di esperienza in alcune fasi del match. Abbiamo giocato con intensità e coraggio: questa sconfitta ci farà crescere". Sulle prestazioni di Ellertsson ed Ekhator, Vieira ha detto: "Ho scelto Ellertsson a sinistra per via della sua velocità e per la capacità di reggere l'uno contro uno. Ekhator ha fatto vedere le sue qualità: ha bisogno di giocare e di sbagliare per crescere. In panchina infine abbiamo anche Fini e Venturino, che dimostrano come l'Academy del Genoa stia facendo un bel lavoro con i giovani".

Siparietto con De Bruyne

Sulla prestazione difensiva: "È il nostro modo di giocare. Vorrei però parlare di un giocatore che ha fatto una grande prestazione. Il nostro è un progetto che portiamo avanti, Non stiamo bene coi punti ma ho fiducia in questa squadra. Anche oggi siamo stati organizzati ed aggressivi". Con De Bruyne hai parlato della gara prima del match? Conclude: "Quando è entrato ha cambiato la partita. Abbiamo parlato dei nostri tempi al Manchester City".