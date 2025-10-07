Ekhator, il Genoa si aggrappa al baby azzurro. E Vieira aspetta tre rientri

GENOVA - La prestazione c’è stata, i punti no. E per il Genoa la classifica rimane pesantissima, visto l’ultimo posto condiviso col Pisa a quota 2. Ma con la gara di domenica al Maradona i rossoblù hanno concluso un ciclo iniziale duro: esclusa la sfida all’esordio con il Lecce , hanno affrontato Juve , Como , Bologna , Lazio e Napoli . Dopo la sosta il calendario appare più alla portata della formazione di Vieira ( Parma , Torino , Cremonese , Sassuolo , Fiorentina , Cagliari e Verona per chiudere novembre), che a parte la sfida con la Lazio ha sempre lottato alla pari perdendo in alcuni casi per capacità uniche, il gol di Vlahovic , o per cervellotiche decisioni come il rigore di Bologna al 99’. A Napoli però i rossoblù hanno tenuto testa ai campioni d’Italia passando in vantaggio con Ekhator che, gara dopo gara, ha scalato le gerarchie nel ruolo di prima punta e a questo punto può essere un’arma importante per il futuro.

Futuro Ekhator

Il 2006 è al secondo gol stagionale, l’altro lo ha segnato in Coppa Italia contro l’Empoli, ma soprattutto ha dimostrato di poter dare quella profondità e quella velocità che fino ad ora è mancata. Allo stesso tempo con la sua esplosione definitiva permetterà a Colombo di raggiungere senza pressioni il top della forma visto che l’ex Milan, partito nelle prime sfide sempre titolare, pur facendo un grande lavoro per la squadra ha faticato in termini di finalizzazione fino a strafare proprio per la ricerca del gol. La sosta arriva peraltro al momento giusto per il tecnico francese che potrà completare i recuperi di Onana e soprattutto Cornet, già in panchina nelle ultime due gare, ma ritroverà anche Messias e Stanciu mentre avrà tempo di riprendersi pure Ostigard.

Il recupero di Ostigard

Il difensore norvegese aveva subito un trauma al costato contro il Bologna tanto da essere costretto al cambio, non si era però riposato (se non in Coppa Italia) giocando le gare successive. Un altro colpo in allenamento e il dolore lo hanno però fermato nei giorni scorsi tanto da saltare sia la sfida di Napoli che la convocazione con la propria nazionale. L’obiettivo è recuperarlo già per la sfida con il Parma alla ripresa.