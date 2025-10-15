Vieira, l’elogio a Thuram e il giocatore che ha lasciato il segno: “Dire Zidane è troppo facile…”

Alla Badia di Sant’Andrea, durante la presentazione dei finalisti dell’European Golden Boy e Golden Girl 2025, Patrick Vieira ha offerto uno sguardo lucido e diretto sul calcio giovanile. L’allenatore del Genoa ha toccato temi chiave come la crescita mentale dei ragazzi, l'importanza di comunicare con loro, l’esperienza vissuta al Milan e il modello spagnolo come esempio da seguire. Dal lavoro al Manchester City con Foden al lancio dei giovani rossoblù, ha poi ribadito un concetto forte: il talento va coltivato con pazienza, responsabilità e fiducia.
Vieira e il settore giovanile del Genoa
"Come si distingue un ragazzo di talento? È sempre difficile parlare di talento. C'è il talento fisico, tattico e mentale. Quando ero al City, il primo aspetto da tenere in considerazione era il comportamento mentale del ragazzo in campo. Se era uno che aiutava la squadra, come si comportava quando non arrivava il pallone, quando un compagno perdeva la palla. Poi prendevo la decisione. Se l'aspetto mentale non c'è, è difficile fare crescere altri aspetti" - ha spiegato Vieira. Poi il tecnico ha parlato della struttura della Badia di Sant'Andrea, la nuova casa dei giovani rossoblù: "È importante per un giovane capire che faccia parte di un progetto. Con quello che ha fatto la società, con la Badia, porta fiducia nei giovani. Anche far giocare in prima squadra Ekhator, Venturino, Fini è importante. Mandiamo un messaggio anche ai giovani che sono nell'Academy.
Come funziona? In un modo molto semplice. Io sono arrivato da poco e conosco poco i giovani. In settimana come questa con la pausa per le Nazionale, parlo con gli allenatori. Gli chiedo, per esempio: 'Mi serve un difensore centrale'. E loro mi mandano il più meritevole". Poi ha proseguito: "Se la mia esperienza è importante? Importantissima. Ho avuto la fortuna di giocare in prima squadra a 17 anni ed essere capitano a 19. Io posso anticipare una loro domanda. Quando gli manca un po' di fiducia, è importante andare da loro e comunicare. E la mia esperienza mi aiuta a gestire meglio i giovani che sono in prima squadra".
"Il Milan mi ha aiutato a fare carriera". Poi elogia Capello
Vieira ha parlato anche della sua esperienza al Milan, dove però ha collezionato due sole presenze pur vincendo lo scudetto: "Se è stata dura? Non è stata dura. Sull'aspetto della crescita è stato ciò che mi ha aiutato a fare carriera per 15 anni. Ho avuto la fortuna di avere Capello come allenatore. Quando sono arrivato al Milan è stato come un bambino che entra in un negozio di dolci. Ho avuto la fortuna di stare vicino a Baresi, Desailly, Costacurta e vedere loro come si comportavano in campo e fuori dal campo mi ha aiutato a fare carriera. Pensiamo sempre che le esperienze sono negative. Ma dobbiamo vedere anche l'altra versione. Quando siamo giovani è importante guardare, ascoltare e capire che carriera vogliamo fare. E io volevo fare la carriera di Desailly o Baresi".
I giovani in Serie A
Sulla gestione dei giovani in Serie A: "In Italia c'è questo 'freno' di farli giocare perché si pensa alla partita. Noi invece dobbiamo pensare a lungo termine. Non si deve perdere questa fiducia nei giovani. Poi ha continuato: "Adesso un giovane quando non gioca va dall'allenatore a chiedere il perché. Io non lo facevo con Capello. Ma è la società che cambia. Noi ora dobbiamo trovare il modo di comunicare con loro e dargli fiducia perché è importante. Quali sono i ragazzi che mi hanno colpito di più? È sempre difficile fare nomi. Ci sono tantissimi giovani in Italia. È importante, parlo per noi come club, dare loro spazio perché questi giovani aspettano di essere in campo e far vedere il loro talento".
La gestione del talento al City e l'esempio Foden
Vieira ha poi spiegato cosa ha imparato dagli allenatori che ha avuto in carriera: "Il sacrificarsi. Per fare carriera per 15 anni c'è un comportamento da tenere fuori dal campo, ci sono delle scelte da fare per arrivare al massimo delle potenzialità. Da Capello a Wenger mi hanno fatto prendere delle responsabilità e mi ha fatto capire le mancanze che avevo e il lavoro che dovevo fare. Per questo gli allenatori hanno grande responsabilità per la crescita dei giocatori". Poi l'allenatore del Genoa ha spiegato anche il metodo di lavoro in Inghilterra: "Mi ricordo che al City ero allenatore dell'Under 23 e nei giovani c'era Foden. All'epoca fisicamente non era pronto per giocare con la mia squadra. Il Manchester City è sempre stato paziente e ci siamo presi il tempo di farlo crescere. Lui è rimasto nell'U16, nell'U18 prima di approdare nella mia squadra. Presto prendiamo decisioni perché un giocatore è troppo piccolo, per esempio, e questo è sbagliato. Al City hanno visto il talento e lo hanno fatto crescere".
Un messaggio ai giovani: "Ho lasciato il Milan per il Mondiale"
"Come è nata l'idea di diventare allenatore? Ho avuto la fortuna di finire la carriera al posto giusto: al Manchester City. Prima ho fatto l'ambasciatore del club e poi ho voluto fare l'allenatore. Mi è piaciuto comunicare con i giovani e parlare con loro della mia esperienza". Poi ha aggiunto: "Credo che gli allenatori di un settore giovanile siano i più importanti. Il modo di lavorare rispetto alla prima squadra è diverso. La cosa più importante non è vincere una partita ma far crescere i giovani e prendersi più rischi, facendoli giocare in qualche leva superiore". Vieira ha lanciato anche un messaggio aai ragazzi: "Per un giovane è difficile trovare spazio ma la cosa più importante per loro è trovare il modo per giocare. Al Milan avevo 20 anni ed era difficile, ma il mio obiettivo era fare il Mondiale 1998 con la Francia e per questo sono andato via. Per questi ragazzi il prossimo step è giocare ogni domenica. Prestiti o seconde squadre? Devi trovare il modo e una squadra dove poter giocare di più. E per crescere una soluzione è il prestito o la cessione".
Il modello spagnolo, Doué e l'applauso a Thuram
Vieira ha parlato anche del modello spagnolo: "Credo che la Spagna sia l'esempio che parla di più. Quando vediamo i giocatori più forti del mondo, spesso sono cresciuti lì. In Nazionale ci sono tantissimi talenti. La Spagna è l'esempio di come far crescere i giovani. Anche se il modo di giocare è diverso sa quello italiano o francese, stanno facendo qualcosa di bello. Non hanno bisogno di far giocare calciatori di 1,95 m. E la cosa più positiva è che i giovani sono molto vicini alla prima squadra". Poi l'allenatore del Genoa ha individuato il suo talento preferito oltre Yamal: "Desiré Doué è il più forte che c'è in Europa. Non solo per i gol in finale di Champions ma a Rennes è cresciuto parecchio e sta proseguendo al PSG. Ha avuto un momento difficile ma ha lavorato e non ha mai mollato".
Poi ha concluso con qualche botta e risposta: "Il giocatore che mi ha colpito di più? Troppo facile per me dire Zidane. Ma quello che mi ha colpito di più è stato Berkgamp all'Arsenal. In allenamento? Tanti, però quello che ha fatto una carriera eccezionale è Lilian Thuram. Mentalmente era il più forte che ho conosciuto. Non mollava mai". E sui figli, entrambi giocatori di livello: "Educazione o DNA? Educazione. Marcus e Khephren sono due ragazzi bravissimi, sono due che quando sono in campo lavorano bene. E quando c'è talento, intelligenza e umiltà si fa carriera".
Alla Badia di Sant’Andrea, durante la presentazione dei finalisti dell’European Golden Boy e Golden Girl 2025, Patrick Vieira ha offerto uno sguardo lucido e diretto sul calcio giovanile. L’allenatore del Genoa ha toccato temi chiave come la crescita mentale dei ragazzi, l'importanza di comunicare con loro, l’esperienza vissuta al Milan e il modello spagnolo come esempio da seguire. Dal lavoro al Manchester City con Foden al lancio dei giovani rossoblù, ha poi ribadito un concetto forte: il talento va coltivato con pazienza, responsabilità e fiducia.
Vieira e il settore giovanile del Genoa
"Come si distingue un ragazzo di talento? È sempre difficile parlare di talento. C'è il talento fisico, tattico e mentale. Quando ero al City, il primo aspetto da tenere in considerazione era il comportamento mentale del ragazzo in campo. Se era uno che aiutava la squadra, come si comportava quando non arrivava il pallone, quando un compagno perdeva la palla. Poi prendevo la decisione. Se l'aspetto mentale non c'è, è difficile fare crescere altri aspetti" - ha spiegato Vieira. Poi il tecnico ha parlato della struttura della Badia di Sant'Andrea, la nuova casa dei giovani rossoblù: "È importante per un giovane capire che faccia parte di un progetto. Con quello che ha fatto la società, con la Badia, porta fiducia nei giovani. Anche far giocare in prima squadra Ekhator, Venturino, Fini è importante. Mandiamo un messaggio anche ai giovani che sono nell'Academy.
Come funziona? In un modo molto semplice. Io sono arrivato da poco e conosco poco i giovani. In settimana come questa con la pausa per le Nazionale, parlo con gli allenatori. Gli chiedo, per esempio: 'Mi serve un difensore centrale'. E loro mi mandano il più meritevole". Poi ha proseguito: "Se la mia esperienza è importante? Importantissima. Ho avuto la fortuna di giocare in prima squadra a 17 anni ed essere capitano a 19. Io posso anticipare una loro domanda. Quando gli manca un po' di fiducia, è importante andare da loro e comunicare. E la mia esperienza mi aiuta a gestire meglio i giovani che sono in prima squadra".