Vieira, l’elogio a Thuram e il giocatore che ha lasciato il segno: “Dire Zidane è troppo facile…”

Alla Badia di Sant’Andrea , durante la presentazione dei finalisti dell’ European Golden Boy e Golden Girl 2025 , Patrick Vieira ha offerto uno sguardo lucido e diretto sul calcio giovanile. L’allenatore del Genoa ha toccato temi chiave come la crescita mentale dei ragazzi, l'importanza di comunicare con loro , l’esperienza vissuta al Milan e il modello spagnolo come esempio da seguire. Dal lavoro al Manchester City con Foden al lancio dei giovani rossoblù , ha poi ribadito un concetto forte: il talento va coltivato con pazienza, responsabilità e fiducia.

Vieira e il settore giovanile del Genoa

"Come si distingue un ragazzo di talento? È sempre difficile parlare di talento. C'è il talento fisico, tattico e mentale. Quando ero al City, il primo aspetto da tenere in considerazione era il comportamento mentale del ragazzo in campo. Se era uno che aiutava la squadra, come si comportava quando non arrivava il pallone, quando un compagno perdeva la palla. Poi prendevo la decisione. Se l'aspetto mentale non c'è, è difficile fare crescere altri aspetti" - ha spiegato Vieira. Poi il tecnico ha parlato della struttura della Badia di Sant'Andrea, la nuova casa dei giovani rossoblù: "È importante per un giovane capire che faccia parte di un progetto. Con quello che ha fatto la società, con la Badia, porta fiducia nei giovani. Anche far giocare in prima squadra Ekhator, Venturino, Fini è importante. Mandiamo un messaggio anche ai giovani che sono nell'Academy.

Come funziona? In un modo molto semplice. Io sono arrivato da poco e conosco poco i giovani. In settimana come questa con la pausa per le Nazionale, parlo con gli allenatori. Gli chiedo, per esempio: 'Mi serve un difensore centrale'. E loro mi mandano il più meritevole". Poi ha proseguito: "Se la mia esperienza è importante? Importantissima. Ho avuto la fortuna di giocare in prima squadra a 17 anni ed essere capitano a 19. Io posso anticipare una loro domanda. Quando gli manca un po' di fiducia, è importante andare da loro e comunicare. E la mia esperienza mi aiuta a gestire meglio i giovani che sono in prima squadra".