Vieira, ko a Torino e delusione Genoa: "Il momento è difficile, solo un modo per uscirne"

Vieira, l'analisi di Torino-Genoa

Così Vieira a Dazn ha analizzato il match: "Avevamo la possibilità di andare sul 2-0 nel primo tempo e non l'abbiamo fatto. Nella ripresa abbiamo sofferto: sapevamo che sono pericolosi sui calci piazzati, abbiamo difeso bene fino all'ultimo minuto. Mi dispiace veramente perché credo che abbiamo fatto una partita interessante, l'atteggiamento è stato giusto. Dobbiamo accettare il risultato. Se avessi fatto prima i cambi effettuati nel finale? Difficile rispondere adesso, dobbiamo ricordare la partita e vedere: non credo sia stata questione di struttura di cambi".

Sul momento della squadra: "Abbiamo giocato con personalità, la ripresa è stata difficile perché la loro qualità ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo avuto le occasioni per segnare e non abbiamo fatto gol, e questo è uno dei nostri problemi da inizio campionato. Il momento è molto difficile per allenatore, giocatori e tifosi: oggi abbiamo avuto 3000 tifosi giunti fin qui, fa capire la passione che c'è. Momento difficile che va superato con unità, lo abbiamo dimostrato sul campo. Mancata concretezza in attacco, dobbiamo accettare le critiche e le manchevolezze che abbiamo, continuando a lavorare con l'unità che abbiamo avuto".