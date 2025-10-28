Vieira: "Nessun alibi, potevo parlare di arbitri o sfortuna". E sulla situazione Martin...

Momento complicato per il Genoa di Vieira : appena tre punti conquistati con tre pareggi e ancora a zero la caselle delle vittorie, così come quello dei gol segnati al Ferraris. In questo turno infrasettimanale arriva la Cremonese che, al contrario, è in un buon momento e vuole portare a casa punti importanti per la salvezza. In questi giorni anche il presidente Sucu ha osservato da vicino gli allenamenti con Ottolini : "Ha parlato con i giocatori e con lo staff. Io ho sempre parlato con lui e il direttore, che guarda sempre gli allenamenti. Ci confrontiamo continuamente su aspetti tattici, giocatori e calcio. Non è un periodo facile. Siamo tutti coscienti delle difficoltà che abbiamo", sottolinea il tecnico francese in conferenza.

Vieira, conferenza Genoa-Cremonese

Vieira analizza ancora il ko subito a Torino: "Alla fine la delusione c’è perché non abbiamo preso punti e perso la partita. Sarebbe troppo facile venire qua davanti a voi e parlare di sfortuna o arbitri. Non voglio trovare alibi. Tutte le partite le abbiamo giocate con orgoglio e per la vittoria. Dobbiamo far girare a nostro favore gli episodi. Abbiamo giocato sempre con personalità anche se c’erano partite difficili. Quello che vogliamo fare è vincere per i tifosi. Anche a Torino erano in 3000. Noi in campo dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per dare loro energia. Questa vittoria la meritano anche loro". Sulla formazione: "Quando prepariamo la partita teniamo tutto in considerazione, anche l'aspetto mentale e fisico. C’è ancora tempo per alcuni giocatori di recuperare".

Vieira: "Cremonese difficile da gestire"

Il tecnico francese poi analizza gli avversari: "La Cremonese merita di stare dove si trova adesso. Una squadra aggressiva e con un bel gioco. Anche loro hanno questa esperienza nel gestire un periodo difficile. Ci aspettiamo una partita difficile da gestire, ma che dobbiamo vincere. Dobbiamo pensare a fare un gioco di squadra e trovare l’equilibrio giusto". Su Thorsby: "Può ricoprire diversi ruoli e ha fatto vedere la sua professionalità perché non ha giocato tantissimo ma non ha mai mollato. Ha aspettato il suo momento e ha fatto una partita interessante, un gol e anche un'altra occasione con un colpo di testa". Sul problema gol a Marassi: "C’è l’aspetto mentale in mezzo. La cosa di cui sono sicuro è che c’è la voglia di far bene. Dobbiamo gestire questo momento emozionale e imparare dagli errori commessi. Questa settimana ho visto un gruppo unito con il presidente e il direttore vicini". A chiudere le parole su Ellertsson e Martin: "Ellertsson ha questa capacità di giocare in più ruoli. Martin è pronto a giocare, si allena bene e ha accettato questa decisione. Ogni partita ha la sua difficoltà e io faccio le mie scelte. Fa parte del gruppo, vedremo. Non ha mai mollato e sta lavorato bene".